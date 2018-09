Die private Renten-Vorsorge muss gestärkt werden

Eine aktuelle Umfrage bietet Anlass zur Sorge: 42 Prozent der Berliner freuen sich nicht auf die Rente, hat die Berliner Sparkasse in einer repräsentativen Studie herausgefunden. Vor allem der Blick auf die Finanzen trübt für die Einwohner der deutschen Hauptstadt die Vorfreude auf das Leben im Alter. Denn ein Großteil der Befragten sieht die eigene private, finanzielle Vorsorge als eher nicht oder gar nicht ausreichend an. Hinzu kommt das gesunkene Vertrauen in die gesetzliche Rente. Das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent dürfte vielen Berlinern nicht ausreichen, um den bisher gewohnten Lebensstandard halten zu können.

Steuert die Politik jetzt nicht gegen, wird das Rentenniveau in den kommenden Jahrzehnten zudem weiter sinken. Um die gesetzliche Rente nachhaltig zu sichern, braucht es einerseits mutige Reformen. Andererseits muss der Staat aber auch endlich die private Vorsorge stärken. Zu viele Menschen verlassen sich noch immer ausschließlich auf den Sozialstaat, der aber angesichts des demografischen Wandels an seine Grenzen gerät. Der Staat muss in nächster Zeit bessere Anreize setzen, damit mehr Menschen privat für das Leben im Alter vorsorgen.

Allerdings wird auch ein stärkerer Fokus auf die private Altersvorsorge nicht für alle Berliner die Rentenlücke schließen können: Denn etwa ein Drittel der Einwohner können, so die Sparkassen-Umfrage, überhaupt kein Geld zur Seite legen, weil praktisch das gesamte verfügbare Einkommen in den Lebensunterhalt fließt. Vor allem Geringverdienern droht deswegen Altersarmut. In Berlin muss auch die Landespolitik deswegen langfristig denken: Nur gute Bildung bringt schlussendlich Menschen gut bezahlte Jobs. Am großen Rad kann hingegen nur der Bund drehen. Das sollte jetzt geschehen. Deutschland geht es wirtschaftlich gut. Die Position der Stärke sollte der Staat nutzen, um notwendige Reformen einzuleiten.