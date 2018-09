Politik hat Probleme bei der Feuerwehr zu lange ignoriert

Wäre die Berliner Feuerwehr ein privates Unternehmen, stünde es am Rande des Ruins, meint Alexander Dinger.

Berlin. Es gibt Dinge, die sind wichtig und es gibt Dinge, die sind eher weniger wichtig. Die Berliner Feuerwehr ist zum Beispiel wichtig, weil sie zur kritischen Infrastruktur einer Stadt gehört. Und trotzdem hat es die Berliner Politik jahrelang versäumt, die Behörde fit für die Zukunft zu machen. Um es ganz klar zu sagen: Wäre die Feuerwehr ein privates Unternehmen, stünde es am Rand des Ruins. Denn erneut sind die Einsatzzahlen in Berlin gestiegen. Der Ausnahmezustand ist seit Anfang des Jahres der Normalzustand bei der Berliner Feuerwehr.

Das ist grob fahrlässig. Es ist nämlich kein Geheimnis, dass Berlin wächst. Jedes Jahr zieht praktisch eine Kleinstadt mit 40.000 Menschen nach Berlin. Diese Kleinstadt braucht aber günstige Wohnungen, Kindertagesplätze, Schulen und eben auch Feuerwehrleute, die da sind, wenn es brennt oder ein medizinischer Notfall vorliegt. Ob das auch in Zukunft der Fall sein wird, hängt stark davon ab, ob dieser Senat die Fehler korrigiert, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Der Innensenator beteuert, dass er verstanden hat und belegt das mit neuer Technik und zusätzlichen Stellen. Seine Kritiker sagen, der Senator handele bei den Milliarden Euro, über die Berlin derzeit verfügt, viel zu zögerlich und er müsse aufpassen, dass aus ihm kein Ankündigungssenator werde.

Dabei begann das Problem viel früher. Dass Berlin so boomen würde, war seit vielen Jahren bekannt. In den Verwaltungen gibt es viele erfahrene Beamten, die sehr genau und lange im Voraus wissen, wie die deutsche Hauptstadt sich entwickeln wird. Es gibt kein Themengebiet, für das keine Daten erhoben werden und mit denen sich Prognosen für die Zukunft erstellen lassen. Auf Grundlage dieser Prognose müssen Politiker handeln – und das vorausschauend. Denn Entscheidungen im politischen Raum brauchen Zeit und sind von Kompromissen geprägt.

Die Feuerwehr ist nun einmal wie ein großer Tanker

Das merkt auch gerade Innensenator Andreas Geisel (SPD). Ein schnelles Umsteuern ist oftmals nicht möglich. Und selbst wenn sich alle Innenpolitiker, Gewerkschaften, die Behördenleitung und der Innensenator einig sind, gibt es noch einen Finanzsenator, der über die Ausgaben wacht, und einen rot-rot-grünen Senat, der die Pläne der Sicherheitspolitiker durchwinken muss. Innensenator Geisel weiß das und ist bei Gesprächen auch erkennbar genervt, wenn ihm vorgeworfen wird, dass er das Problem nicht erkannt habe. Aber er muss doch wissen: Die Feuerwehr ist nun einmal wie ein großer Tanker. Bis dieser in eine neue Richtung fährt, vergeht Zeit.

Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Auch die Berliner tragen eine Mitverantwortung dafür, dass die Einsatzzahlen der Berliner Feuerwehr weiter steigen. Immer häufiger wird in nicht lebensbedrohlichen Situationen der Notruf der Feuerwehr gewählt. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von Faulheit über fehlende Bildung bis hin zu Helikopter-Eltern, die bei jeder Magenverstimmung des Kindes gleich eine schwere unheilbare Kolik vermuten. Alle zusammen vereint ein Anspruchsdenken, dass auch gut funktionierende Rettungssysteme in die Knie zwänge.

Doch es gibt bei aller Kritik ein Pfund, mit dem die Berliner Feuerwehr wuchern kann. Und das sie bei Bewerbern auch immer wieder hört. Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau in Berlin zu sein, ist etwas Besonderes. Nirgendwo sonst in diesem Land ist diese Arbeit so spannend. Feuerwehrleute sind stolz auf ihren Beruf. Die Politiker müssen nun dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen.

