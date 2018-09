Keine Nachtlager in U-Bahnhöfen: Wegschauen hilft nicht

Die Empörung in den sozialen Medien war groß, als die Deutsche Bahn im August ankündigte, sie wolle den S-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln künftig mit atonaler Musik beschallen, um so Drogendealer und Obdachlose zu verscheuchen. So groß, dass der Konzern nur eine Woche später kleinmütig zurückrudern und das Versprechen abgeben musste, man werde neue Maßnahmen in Zukunft zunächst „sensibel“ prüfen.

Gleiches könnte nun auch den Berliner Verkehrsbetrieben BVG drohen. Denn diese wollen zwar nicht mit vermeintlich hässlicher Musik unliebsames Publikum von ihren U-Bahnhöfen jagen. Sie wollen aber auch nicht mehr, wie in den vergangenen Jahren üblich, im Winter Obdachlose auf einigen ausgewählten Bahnhöfen übernachten lassen.

Das lädt zu emotionsgeladenen Hasskommentaren förmlich ein: So viel soziale Kälte ausgerechnet von dem Unternehmen, das sich mit seinen flotten Werbespots geradezu als Spiegelbild der offenen Berliner Gesellschaft initiiert, das verstört.

Eigenes Verhalten hinterfragen

Doch bevor der reflexhafte Vorwurf erhoben wird, hier würden wieder einmal die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft drangsaliert, sollte jeder Einzelne wenigstens so ehrlich sein, das eigene Verhalten zu hinterfragen. Denn die Berliner Verkehrsbetriebe befinden sich in einer Zwickmühle: Einerseits verlangen ihre Kunden, dass die Bahnhöfe sicher und sauber sind – und das gerade auch in den Nachtstunden. Das verlangen übrigens auch die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe von ihrem Arbeitgeber.

Anderseits soll die BVG zur Umsetzung ihres Hausrechtes aber bitte nicht so weit gehen, alkoholisierte oder unter anderen Drogen stehende Menschen einfach vor die Tür zu setzen. Solche Szenen wollen die Fahrgäste schließlich nicht erleben – auch wenn sie selbst einen weiten Bogen um jeden Crack-Zombie und aggressiven Alkoholiker machen, die mit ihrem unberechenbaren Verhalten Angst und Schrecken verbreiten.

Sicher gibt es auch viele, sogar die allermeisten Obdachlosen, die weder eine Gefahr für sich selbst noch für andere sind. Deshalb war die Praxis der „Kältebahnhöfe“ über viele Jahre hinweg auch überhaupt kein Thema für die BVG. Schließlich kannten die Mitarbeiter die meisten Übernachtenden, es war ja auch meist nur eine gute Handvoll. Doch das hat sich gründlich geändert, und das lässt sich nicht mehr igno­rieren.

Inzwischen kommen deutlich mehr Menschen, viele von ihnen aus Südosteuropa und suchtkrank. Diese Menschen auf den Bahnhöfen ihrem Schicksal zu überlassen geht nicht, denn Bahnhöfe sind keine menschenwürdigen und sicheren Schlafplätze.

Was also tun? Hier ist nicht in erster Line die BVG gefragt, sondern der Berliner Senat und auch die Berliner Gesellschaft. Ersterer weiß noch nicht einmal, wie viele Obdachlose überhaupt in Berlin leben, und betont zugleich ein, dass es genügend Übernachtungsplätze in der Stadt gebe, viele jedoch lieber auf den Bahnhöfen kampierten. Kein Mensch sollte aber auf einem Bahnhof lagern, wenn es noch reguläre Plätze gibt – auch wenn er dies selbst nicht einsieht. Auf Bahnhöfen gibt es weder Betten, Toiletten, Duschen noch ausgebildetes Personal, das dafür sorgt, dass es dort einigermaßen sicher und hygienisch zugeht.

Was nicht mehr geht, ist einfach wegschauen. Erst das wäre die „gefährliche Empathielosigkeit“, die Kritiker der Deutschen Bahn mit ihrem Beschallungsvorhaben vorgeworfen haben – und die ganz sicher auch der BVG vorgeworfen werden wird.

