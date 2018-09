Wohnungsneubau: Berlin braucht den Spagat

Dass die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin beim Thema Wohnungsneubau Alarm schlägt, ist nur auf den ersten Blick überraschend: Denn tatsächlich ist der angespannte Wohnungsmarkt längst zum Standortnachteil für die Unternehmen geworden. Fachkräfte, die in der Stadt keine bezahlbare Unterkunft mehr finden, kommen einfach nicht. Die IHK fordert nun den Senat auf, in der Wohnungsbaupolitik umzusteuern: Vor allem privaten Investoren soll das Bauen schmackhafter gemacht werden. Hemmnisse wie die höhere Quote von mietpreisgebundenen Wohnungen würde die Kammer gern rückgängig gemacht sehen. Auch flächendeckenden Milieuschutz sieht die IHK als falsch an.

Die Vorschläge der Wirtschaft mögen in Teilen dazu beitragen, die Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu verbessern. Der Berliner Senat ist allerdings gefragt, den Spagat zu schaffen: Die Politik muss einerseits die Mieter schützen: Investoren, die Wohnungen nur kaufen, um letztlich durch Mieterhöhungen die Renditen zu steigern, verschlimmern die Lage nur. Andererseits darf es der Senat privaten Geldgebern nicht zu schwer machen, neue Wohnungen zu bauen. Denn die immense Aufgabe – rund 200.000 neue Wohnungen bis 2030 – ist nur von den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften nicht zu stemmen.

Mehr Augenmaß als bislang sollte der Senat zudem im Umgang mit den Unternehmen walten lassen. Flächen sind knapp in der Stadt, und auch das Land Berlin sucht mehr Raum für ihre Verwaltungen. Was aber gar nicht geht, ist per Vorkaufsrecht Gebäude aufzukaufen, und Firmen, die bislang dort Mieter waren, vor die Tür zu setzen. Und die Politik muss auch daran interessiert sein, der Wirtschaft Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Denn klar ist auch: Können Unternehmen in Berlin nicht mehr wachsen, kehren sie der Stadt den Rücken.

Mehr zum Thema:

IHK will Privatinvestoren Neubau von Wohnungen erleichtern