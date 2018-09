BSR will alle Berliner Parks säubern - Eine gute Idee

Berlin. An kaum einem anderen Ort gelingt es so gut, sich dem Trubel der Großstadt zu entziehen, wie in einem Park. Berlin ist mit derartigen Anlagen glücklicherweise reich gesegnet. Zwischen 2400 und 2700 Parks und Grünflächen gibt es je nach Zählweise in der Stadt. Doch je öfter es Berliner und auch Touristen raus in die Natur zieht, desto stärker verschmutzt sind die Anlagen auch. In besonders stark frequentierten Gebieten wie Görlitzer Park, Lustgarten, Monbijoupark oder Helmholtzplatz stapelte sich im Sommer teilweise der Müll. Die Grünflächenämter der Bezirke waren mit dem Reinigen kaum noch hinterhergekommen. In insgesamt 49 Anlagen im gesamten Stadtgebiet eilte deswegen auf Vorschlag des Senats die Berliner Stadtreinigung BSR zu Hilfe. Das 2016 gestartete Projekt läuft derart erfolgreich, dass die BSR jetzt ins Spiel bringt, auch die Reinigung der restlichen Grünflächen in der Stadt zu übernehmen.

Das ist ein Vorschlag, den der Senat und die zwölf Bezirke ernsthaft diskutieren sollten. Etwa 130 Millionen Euro würde die zusätzlich Aufgabe jedes Jahr kosten, hat die BSR berechnet. Zudem müsste die Stadtreinigung 1000 neue Mitarbeiter einstellen. Der finanzielle Aufwand scheint angesichts des Nutzens überschaubar. Und dank sprudelnder Steuereinnahmen dürfte die Finanzverwaltung wohl auch wenig Probleme haben, notwendige Mittel im kommenden Haushalt bereitzustellen.

Mit Blick auf den Vorstoß der Stadtreinigung sind die Politiker des rot-rot-grünen Senats jetzt aber auch als Vermittler gefragt. Denn die Bezirke dürfte der BSR-Vorschlag nur wenig erfreuen. Geld, das ihnen bislang für die Reinigung der Parks und Grünflächen zur Verfügung steht, ginge möglicherweise ihren Haushalten verloren. Allerdings: Die Übernahme von Aufgaben durch die BSR würde die Bezirksämter auch entlasten. Mitarbeiter könnten sich dann verstärkt der gärtnerischen Grünpflege widmen.