Ein Plan gegen den Verkehrsinfarkt

Potsdam. Jeden Tag pendeln 300.000 Menschen von und nach Berlin. Die Zahl steigt von Jahr zu Jahr. Das Straßen- und Schienennetz ist aber nicht in gleichem Maß mitgewachsen. Die Folge sind Staus und überfüllte Züge – vor allem im Berufsverkehr. Dass Berlin und Brandenburg nun seit einem Jahr endlich gemeinsam die Verkehrsplanung und -lenkung in Angriff nehmen, ist überfällig. Viel zu lange haben beide Länder aneinander vorbei ihr eigenes Süppchen gekocht und sich in Klein- und Kleinstkämpfen darüber gestritten, ob hier oder da die S-Bahn verlängert oder doch lieber ein Regionalexpress eingesetzt werden soll.

Der neue Nahverkehrsplan für die Region ist daher eine gute Sache, wenn er auch ungefähr zehn Jahre zu spät kommt. Jetzt werden endlich die Weichen für einen zukunftsfähigen Nahverkehr für die Metropolregion gestellt. Wichtige Strecken werden ausgebaut, damit mehr Züge verkehren können, neue Linien eingerichtet, Verkehrsknoten um- und ausgebaut, damit sie den steigenden Verkehr auch bewältigen können.

Dabei kommt es vor allem darauf an, ein weiteres Wachsen des Streckennetzes mitzuplanen. Berlin und Brandenburg holen jetzt teilungsbedingt das nach, was im Rhein-Main-Gebiet oder der Region München in den vergangenen 70 Jahren stattgefunden hat: eine zunehmende Verstädterung der Fläche um die Großstadt herum. Menschen, die sich die Innenstadt nicht mehr leisten können oder wollen, weichen ins Umland aus oder ziehen aufs flache Land in den eigenen Hof und nehmen lange Fahrzeiten zum Arbeitsplatz in Kauf.

Ein Ende dieses Trends ist nicht in Sicht, statt weniger Verkehr wird es in den Einfallstraßen und auf den Gleisen in Zukunft sogar mehr Verkehr geben. Für die Lebensqualität in der Region kommt es deshalb darauf an, diesen Pendlerstrom möglichst effizient zu organisieren, damit es nicht zum Verkehrsinfarkt kommt.

