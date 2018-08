Ratten-Problem: Berlin muss sauberer werden

Auf den ersten Blick ist der Zusammenhang klar: Mehr Menschen bedeuten mehr Abfall, mehr Müll mehr Futter für die Ratten unserer Stadt. So erscheint es logisch, dass uns die Millionen Nagetiere in der wachsenden Hauptstadt öfter begegnen, dass die Zahl der gemeldeten Schädlingsbekämpfungen in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Schließlich produziert die wachsende Zahl an Menschen, die hier leben oder Berlin besuchen, stetig mehr Müll. Eine Rechtfertigung dafür, dass Ratten gerade in Parks häufiger an die Oberfläche kommen, darf dieses Phänomen allerdings nicht sein.

Erst am vergangenen Montagabend quollen im Tiergarten zahlreiche Mülleimer über, lagen Pizzaschachteln, Fast-Food-Tüten und klebrige Einwegbecher verstreut neben den Parkbänken. Ein gefundenes Fressen für Tiere aller Art, nicht nur für Ratten. Der Ruf nach mehr Reinigungsrundgängen durch die Berliner Stadtreinigung oder die Grünflächenämter geht bei solch einem Anblick leicht über die Lippen – ist aber verfehlt: Zunächst sind es die Berliner selbst, die für die Sauberkeit ihrer Stadt zuständig sind.

Wer im öffentlichen Raum etwas verspeist und in der Mülltonne anschließend keinen Platz für seinen Abfall findet, muss ihn mitnehmen – und wenn es bis zur eigenen Wohnung ist. Wer mit Freunden im Park grillt, muss dafür sorgen, dass die Grünfläche danach genauso aussieht, wie er sie vorgefunden hat – frei von Essensresten, leeren Flaschen, Müll.

Letztlich sind wir so alle dafür verantwortlich, dass die Hauptstadt nicht nur ordentlich aussieht, sondern auch keine Beute für krankheitsübertragende Nager bietet. Dass wir nicht allein für das Verdrecken der Stadt sorgen, ist klar. Auch Touristen, speziell jene, die zum Feiern herkommen, tragen einen großen Anteil daran.

Wenn wir allerdings mit gutem Beispiel vorangehen, zeigen, dass Berlin auch sauber kann, ist das auch für die Hauptstadt-Besucher ein klares Signal und Ansporn – zum Aufräumen.

