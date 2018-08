Urbanes Leben statt Autopiste

Geschwindigkeit ist bekanntlich eine subjektive Wahrnehmung. Das gilt auch für den Umbau des Verkehrsknotens Molkenmarkt in Mitte. Der soll nun also, so kündigt es Verkehrssenatorin Regine Günther an, um ein Jahr vorgezogen werden und im kommenden Frühjahr beginnen. Im Geschwindigkeitsrausch befindet sich der Senat mit dieser „ehrgeizigen“ Zeitvorgabe jedoch nicht, wie der Blick ins hauseigene Zeitungsarchiv beweist. Seit 1999 existieren die Pläne, nach denen der Straßenzug Mühlendamm, Gertrauden- und Grunerstraße, eine der wichtigsten Ost-West-Achsen zwischen Alexander- und Potsdamer Platz, zurückgebaut werden soll. Im „Planwerk Innenstadt“ hatte der Senat damals festgelegt, dass die überbreite, achtspurige Autopiste auf ein innerstädtisches Maß zurückgebaut werden soll.

Bleibt zu hoffen, dass nach 20 Jahren Vorplanungszeit nun auch wirklich die Bagger anrollen, denn das Projekt ist längst überfällig. Erst durch den Rückbau dieser „Stadtautobahn“ wird endlich der Platz geschaffen, damit aus dem Areal hinter dem Roten Rathaus wieder ein lebendiges Viertel wird, in dem gewohnt und gearbeitet werden kann.

Ausgebremst werden in Zukunft allerdings die Autofahrer. Wenn aus der schnurgeraden achtspurigen Rennstrecke eine auf sechs Spuren verengte und im Zickzackkurs verlaufende Stadtstraße wird, kommt es in der Anfangsphase ganz sicher zu Staus. Immerhin nutzen bisher 60.000 Autofahrer täglich diese Ost-West-Verbindung. Doch den Preis für diese Art der autogerechten Innenstadt zahlen letztlich alle Berliner, die sich eine lebenswerte City wünschen. Ganz abgesehen davon verbleiben den Autofahrern sechs Spuren, zu einem Verkehrsinfarkt wird es also nicht kommen.

Also höchste Zeit, das Projekt endlich umzusetzen, damit dieser Teil der historischen Stadtmitte mehr als ein Ort wird, den man mit dem Auto möglichst schnell durchfahren möchte.

Mehr zum Thema:

Bauarbeiten für den historischen Molkenmarkt starten früher