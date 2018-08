Wer rast, sollte künftig laufen

Foto: Frank May / picture alliance / Frank May

Wer mit seinem Auto rast und sich womöglich noch Rennen mit anderen liefert, handelt vorsätzlich und sollte viel härter bestraft werden. Wer dazu noch unter dem Einfluss von Drogen steht und Polizisten attackiert, sollte ein Leben lang laufen müssen. Die Teilnahme am Autoverkehr haben solche Menschen verwirkt. Härtere Strafen sind hier schon längst überfällig.

Ob Kurfürstendamm in Charlottenburg oder Hermannstraße in Neukölln – die Bilder gleichen sich. Hinter dem Steuer hochmotorisierter Luxuswagen sitzen fast ausschließlich junge Männer, die an Kreuzungen die Motoren aufheulen und die Reifen quietschen lassen, rote Ampeln ignorieren und auf Busspuren fahren und durch ihre Manöver Fußgänger und Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzen können. Meist dröhnt aus den Autoboxen stupide der Bass. Dabei liegt eine Hand lässig über dem Lenkrad, die andere hängt aus dem Fenster oder wischt nebenbei auf dem Smartphone rum. Schluss damit!

Was diese Stadt braucht, ist eine Null-Toleranz-Politik gegen Autoposer. Kontrollen entlang bekannter Strecken müssten jede Woche stattfinden. Und dann bitte das komplette Programm: von Warndreieck aufstellen über Drogentest machen bis zur akribischen Kontrolle der Zulassung. Wer durchfällt, muss mit Konsequenzen rechnen und nach Hause laufen.

Es kann einfach nicht sein, dass vor allem junge Männer ihr Auto mit ihrem Wohnzimmer verwechseln, in dem sie tun und lassen können, was sie wollen. Straßenverkehr – besonders in einer Großstadt – funktioniert nur, wenn sich alle an die Regeln halten. Das gilt natürlich auch für Fußgänger und Radfahrer, die so tun, als seien Ampeln irgendwelche bunten Laternen, die zum Spaß in der Landschaft rumstehen. Dabei ist das Prinzip eigentlich ganz einfach. Es trägt den sperrigen und typisch deutschen Namen „Straßenverkehrsordnung“.

