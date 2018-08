Berlins Zukunft dürfen nicht nur Politiker entwickeln

Berlin. Braucht Berlin eine neue Strategie für die Entwicklung der Stadt? Immerhin ist die letzte erst zwei Jahre alt. Ja, sie ist wichtig. Zum einen, weil Herausforderungen, die sich aus der wachsenden Stadt ergeben, heute deutlicher zutage treten und „Wachstumsschmerzen“ für viele Berliner eine erheblich größere Rolle spielen.

Zum anderen, weil inzwischen ein rot-rot-grünes Bündnis in der Stadt regiert und dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung mehr Geld zur Verfügung steht, um in die Infrastruktur, in Wohnungen und die Güte der Verwaltung zu investieren.

Da ist es nicht nur gut, es ist notwendig, gemeinsam zu diskutieren und sich darüber zu verständigen, wie und wohin sich Berlin entwickeln soll. Immerhin wird die wachsende Stadt von großen Teilen der Bevölkerung nicht als Vorteil und Chance, sondern zunehmend als Bedrohung wahrgenommen. Diese Strategie, dieses Zukunftsleitbild darf nicht allein von Politikern erarbeitet werden. So heißt es auch in einem Konzept der Senatskanzlei, es bestehe der Anspruch, „die Gesellschaft möglichst repräsentativ mit einzubinden, um eine breite Verständigung über die weitere Entwicklung Berlins zu erzielen“.

Ohne Zivilgesellschaft kein Erfolg

Angesichts dieses Anspruchs verwundert es, dass die Beteiligung der Stadtgesellschaft weniger umfangreich ausfallen soll als bei der Entwicklung der ersten Strategie 2014. Es handele sich nur um eine Aktualisierung der Strategie, heißt es dazu. Das Argument überzeugt nicht. Es geht um das Leitbild der Stadt für die nächste Dekade, um Meilensteine eines langfristigen Prozesses, die in einen Masterplan münden sollen, damit die Strategie nicht im Allgemeinen stecken bleibt.

Das wird nur Erfolg haben, wenn die Repräsentanten und wesentlichen Akteure der Zivilgesellschaft eingebunden werden. Und es wäre schön, wenn es dabei doch noch zu einer Zusammenarbeit mit der Stiftung Zukunft Berlin kommen würde.

