Das Chaos in der Verwaltung hemmt die Wirtschaft

Berlin. Die Wirtschaft ist von der Berliner Verwaltung genervt: Bauunternehmen machen wegen überzogener Vorgaben vermehrt einen Bogen um Aufträge der Verwaltung. Andere Firmen beklagen die wechselnden Zuständigkeiten und unterschiedliche Vorgaben der einzelnen Bezirke.

Derzeit ist für viele Unternehmen in Berlin das Chaos bei den Zulassungsstellen ein großes Ärgernis. Selbst Autohändler benötigen gerade bis zu vier Wochen, um Fahrzeuge für ihre Kunden anzumelden. Privatpersonen, die nicht etwas Glück bei der Terminvergabe im Internet haben, brauchen sogar noch länger.

Für viele Firmen sind die wochenlangen Wartezeiten untragbar und im schlimmsten Fall sogar geschäftsschädigend. Busunternehmen, die etwa ein neues Fahrzeug bestellt und dessen Einsatz bereits geplant haben, müssen ihre Geschäftserwartungen zurückschrauben. Die derzeitige Bearbeitungszeit in den Zulassungsstellen hemmt so die weitere wirtschaftliche Entwicklung einer ganzen Stadt. Das ist ein Skandal, auf den die Politik schnellstmöglich die richtigen Antworten geben sollte.

Denn das Zulassungschaos taugt zum Sinnbild für ein Berlin, das die Verwaltungsprobleme nicht in den Griff bekommt. Der einzelne Bürger mag die Misere in vielen Ämtern und die zeitaufwendige Terminsuche noch ertragen können. Doch Unternehmen, die in Berlin Geld verdienen müssen, tun das nicht. Sie kritisieren erst lautstark und verschwinden dann leiser in andere Teile der Republik.

Berlins Politiker mögen sich jetzt mit der Attraktivität der Stadt rühmen, die so oder so junge Fachkräfte und deswegen auch Firmen anziehe. Aber auch der Boom kann schnell vorbei sein, wenn das Herz der Verwaltung nicht länger richtig schlägt. Der Senat tut gut daran, jetzt gegenzusteuern. Ein Anfang dabei wäre, schnell die Bearbeitungszeit in den Zulassungsstellen zu verringern.

