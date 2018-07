Qualitätsoffensive der S-Bahn: Ein Anfang, mehr nicht

Berlin. Am Mittwochvormittag hat es mal wieder die S-Bahn-Nutzer der Stadtbahnlinien erwischt. „Zugverkehr unregelmäßig“ war auf den Bahnsteig-Anzeigen zu lesen. Ursache dafür: eine „Störung am Fahrweg“ am Bahnhof Savignyplatz. Die Folge: Gleich auf drei S-Bahn-Linien kam es zu Zugausfällen.

Für S-Bahn-Stammkunden sind Störungen wie diese inzwischen eher die Regel, denn die Ausnahme. Berufspendler, die mit der S5 aus dem brandenburgischen Umland in die Innenstadt fahren, klagen seit vielen Monaten über Ausfälle und Verspätungen. Für Ringbahn-Nutzer ist es jeden Tag ein Lotteriespiel, ob die S-Bahn den an sich vorbildlichen Fünf-Minuten-Takt im Berufsverkehr einhält oder nicht.

Der Unmut der Fahrgäste ist nun auch in der Konzernzentrale der Deutschen Bahn angekommen, die mit der S-Bahn Berlin GmbH seit 1996 durchgängig den S-Bahn-Verkehr der Hauptstadt betreibt. Am Mittwoch nun haben der Konzernbevollmächtigte für Berlin, Alexander Kaczmarek, und der Chef der Berliner S-Bahn, Peter Buchner, eine groß angelegte „Qualitätsoffensive S-Bahn plus“ angekündigt. Ein Programm, bestehend aus 180 Einzelbausteinen. Das erklärte Ziel: mehr Pünktlichkeit, Qualität und Service.

„Die wievielte Qualitätsoffensive ist das eigentlich?“

Bei vielen Fahrgästen dürfte dies eher ungläubiges Kopfschütteln hervorrufen. „Die wievielte Qualitätsoffensive ist das eigentlich?“, wird sich der eine oder andere fragen. Seit der großen S-Bahn-Krise 2009, als es aufgrund von Schlampereien bei der Wartung der Züge und schweren Organisationsmängeln fast zum Stillstand im S-Bahn-Verkehr kam, hat es wiederholt solche Ankündigungen gegeben.

Dennoch gibt es Grund für Optimismus: Erstmals steht für das Konzept nicht nur der S-Bahn-Chef allein gerade, sondern auch die jeweiligen Regionalverantwortlichen von DB Netze, DB Station & Service und DB Energie. Hinter diesen etwas sperrigen Namen verbergen sich Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, die sich um Signale, Weichen, Bahnhofsanzeigen und Stromversorgung kümmern.

Gerade in diesen Bereichen gibt es zahllose Mängel, die den Fahrbetrieb der S-Bahn schnell aus dem Lot bringen können. So hat eine nicht richtig funktionierende Weiche am Ostbahnhof erst im Frühjahr gleich drei Tage hintereinander dafür gesorgt, dass es auf den Stadtbahnlinien nicht richtig rollte. Bislang konnten sich Mitarbeiter der verschiedenen Bahntöchter bei Vorfällen dieser Art ganz gut wegducken. Denn am Pranger stand am Ende einzig die S-Bahn, die „Schrott-Bahn“. Der gewählte Ansatz ist also richtig. Nur mit echtem Teamplay wird der Bahnkonzern das Image der S-Bahn in der Hauptstadt wieder aufpolieren können.

Programm löst bei Weitem nicht alle Probleme

Allerdings: Das jetzt ausgerufene Programm wird selbst bei Erfolg bei Weitem nicht alle Probleme lösen können. Vor allem die großen Herausforderungen der Zukunft nicht. Das Nahverkehrssystem ist schon heute in vielen Bereichen am Ende der Kapazität. Wer daran zweifelt, sollte außerhalb der Semesterferien einmal mit dem Regionalexpress von Berlin nach Potsdam fahren.

Gute Ideen für Verbesserungen gibt es seit mehr als zwei Jahrzehnten. Doch aus Angst, am Ende auf der Rechnung dafür sitzen zu bleiben, schieben sowohl die Bahn als auch der Senat notwendige Entscheidungen für die Milliarden-Investitionen seit Jahren vor sich her. Immerhin haben sich die Länder Berlin und Brandenburg mit dem Projekt „i2030“ darauf verständigt, erstmals gemeinsam den Investitionsstau anzugehen. Die „Qualitätsoffensive“ ist richtig und wichtig, doch sie kann für die Zukunft der Berliner S-Bahn nur ein erster Schritt sein.

