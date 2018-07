Der Bürgerwehr-Aufruf der NPD ist reine Provokation

Berlin. Wenn Extremisten befürchten, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, suchen sie die nächstbeste Provokation. So ist es bei Linksextremisten. So ist es bei Islamisten. So ist es bei Rechtsextremisten. Der Unterschied: Rechtsextremisten können dabei immer häufiger auf den Beifall aus der viel beschworenen „Mitte der Gesellschaft“ hoffen.

Womit wir bei der jüngsten Internet-Veröffentlichung der NPD wären. Einige Parteikader inszenieren sich in einem Video, das in Berliner S-Bahnen gedreht wurde, als „Bürgerwehr“. Die Idee ist nicht neu, und ihr Charme besteht – aus Sicht der Extremisten – darin, dass es erst mal unverfänglich, ja sogar unterstützenswert wirkt, wenn vermeintlich couragierte Menschen ihren Mitbürgern zur Seite stehen.

Hass auf den Rechtsstaat

Tatsächlich aber ist der Aufruf ein Aufruf zum Hass und eine Agitation gegen den Rechtsstaat. Denn die NPD will nur „Landsleute“, Deutsche also (und natürlich nur Deutsche ohne Einwanderungshintergrund), beschützen. Alle anderen kommen der völkischen Ideologie der Neonazis zufolge nur als Täter infrage. Schutz verdienen sie in den Augen der Neonazis nicht.

Menschenverachtender geht es nicht. Der Aufruf, das Recht in die eigene Hand zu nehmen, ist zudem eine grobe Missachtung des rechtsstaatlichen Prinzips, demzufolge das Gewaltmonopol und die Gewährleistung der inneren Sicherheit eine Aufgabe des Staates sind.

Die NPD sollte man versauern lassen

Daran zu erinnern – das ist in Zeiten des zunehmenden Rechtspopulismus und in Zeiten, in denen die Errungenschaften des Rechtsstaates immer häufiger in Zweifel gezogen werden, gut und richtig. Morgen aber sollte man die NPD wieder dort versauern lassen, wo sie gut aufgehoben ist: in der politischen Bedeutungslosigkeit. Denn die Feinde des Rechtsstaates und der pluralistischen Demokratie sind zwar stärker denn je. Sie sitzen aber nicht mehr in der Splitterpartei NPD. Sie sitzen in anderen Gruppierungen.

