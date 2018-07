Morgenpost-Redakteur Andreas Abel findet es gut, wenn in Hochschulen investiert wird (Archiv)

Kommentar Investitionen in Hochschulen sind gut angelegte Milliarden

Berlin gibt viel Geld für seine Wissenschaftsbauten aus. In einem 2017 geschlossenen „Investitionspakt“ hat der Senat zugesagt, in den kommenden zehn Jahren rund 1,3 Milliarden Euro in die staatlichen Hochschulen zu stecken. Rechnet man das Universitätsklinikum Charité hinzu, sollen es sogar 2,1 Milliarden Euro werden. Wohlgemerkt, nur im Baubereich. Nun sollen nach Überzeugung der Wissenschaftsverwaltung noch einmal gut 150 Millionen Euro pro Jahr für weitere Sanierungen hinzukommen, und das sogar 15 Jahre lang.

Manchen Berlinern wird da ob dieser gewaltigen Summen vielleicht schwindelig, andere verweisen auf Schulen und Straßen, die auch saniert werden müssen. Richtig, dennoch sind die Aussagen eines Gutachtens zum Instandsetzungsbedarf an den Hochschulen sinnvoll. Die rot-rot-grüne Koalition sollte sie ernst nehmen und das Geld bereitstellen – zumindest den Löwenanteil. Es wäre gut angelegt, denn Wissenschaft, Forschung und Lehre sind wichtige Standortfaktoren für unsere Stadt.

Hochschulen als Bauherren ist eine charmante Idee

Das am Montag vorgestellte Gutachten gibt erstmals Aufschluss, wie es um den Zustand der einzelnen Hochschulgebäude tatsächlich bestellt ist. Es ist keine „Wünsch-dir-was-Liste“, sondern eine umfassende und ehrliche Analyse. Sie ersetzt endlich die Pi-mal-Daumen-Schätzungen der Vergangenheit. Damit haben Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach und sein Chef Michael Müller beim regierungsinternen Verteilungskampf um den nächsten Doppelhaushalt gute Karten in der Hand.

Auch der Sechs-Punkte-Plan, den Krach gemeinsam mit den Hochschulen zum Abbau des Sanierungsstaus erstellt hat, ist bedenkenswert. Vor allem die Idee, die Hochschulen verstärkt als Bauherren einzusetzen und damit die Senatsbauverwaltung zu entlasten, hat Charme. Dann könnte sich Senatorin Lompscher endlich mehr um den Wohnungsneubau kümmern.

