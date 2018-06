Für den Erziehermangel braucht es flexible Lösungen

Das Kita-Drama, es ist inzwischen hinlänglich bekannt. Tausende Kita-Plätze fehlen, die Wartelisten sind lang und die Verzweiflung vieler Eltern riesig – besonders in den kinderreichen Bezirken wie Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg oder auch Lichtenberg. Manchmal ist der Platz theoretisch da, was jedoch schmerzhaft fehlt, sind die Erzieher. Der Beruf muss attraktiver werden, ist eine Forderung, die dann immer ertönt. Was am Ende heißt: bessere Bezahlung.

Doch die nächste Tarifrunde im öffentlichen Dienst steht erst zu Beginn 2019 an, der Druck aber ist aktuell. Keiner hat die Zeit, noch ein halbes Jahr zu warten, besonders die Mütter und Väter nicht, die dringend den Kita-Platz brauchen, damit sie wieder arbeiten gehen können. Die Kita-Krisen-Demo Ende Mai hat allen vor Augen geführt, wie groß die Not ist. Eine Forderung war damals, alle wichtigen Parteien zusammenzubringen – Senatsverwaltung, Kita-Träger, Gewerkschaft und Eltern, um nach schnellen Lösungen zu suchen.

Am kommenden Freitag ist es so weit: Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) lädt zum „Kita-Spitzengespräch“ ein, und alle werden sich an einen Tisch setzen. Dann wird es auch darum gehen, flott und flexibel zu reagieren. Beispielsweise den Menschen, die jetzt schon im Umfeld einer Kita engagiert arbeiten, den Weg zu einem festen Vertrag zu erleichtern, auch wenn sie bislang noch keine Erzieher-Ausbildung abgeschlossen haben. Und gleichzeitig die Sicherheit und das Wohlbefinden der Kinder im Auge zu behalten.

Es gilt, die Qualitätsstandards einzuhalten, die alle Eltern sich in ihrer Kita wünschen, damit sie wissen, dass ihr Kind gut aufgehoben ist. Ob etwas Konkretes bei dem Spitzengespräch rauskommt? Man wird sehen. Das Treffen aber gleich wie der Berliner CDU-Politiker Mario Czaja als „Kaffeekränzchen“ abzutun, liegt im Ton daneben. Die Zeiten des Kaffeekränzchens sind längst vorbei, dafür ist der Druck zu groß.