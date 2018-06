Der Senat muss bei Hausbesetzungen hart bleiben

Berlin. Rund eine Stunde hat der Koalitionsausschuss der rot-rot-grünen Berliner Regierung am Dienstag getagt, um ein Sechs-Punkte-Programm gegen spekulativen Wohnungsleerstand und Hausbesetzungen hervorzubringen. Wobei es offenbar ganz unterschiedliche Interpretationen dessen gibt, was denn in puncto Hausbesetzungen nun tatsächlich vereinbart wurde.

Fragt man Vertreter der SPD, bleibt es dabei, dass Hausbesetzungen Straftaten und gemäß der Berliner Linie binnen 24 Stunden per Räumungseinsatz zu beenden sind. Spricht man mit Politikern der Linken, wird darauf verwiesen, nun sei der Weg endlich frei für Verhandlungslösungen, denn die Berliner Linie solle ja nur noch mit "Augenmaß angewendet werden".

Der Versuch, wegzuinterpretieren, dass Hausbesetzungen nach dem Gesetz illegal und ein Rechtsbruch sind, mag zwar angesichts jüngster Umfragewerte zum Thema verständlich sein, ist aber fatal. Mit butterweichen Formulierungen vorzugaukeln, in Berlin könnten potenzielle Hausbesetzer künftig mit Milde rechnen, sendet ein völlig falsches Signal aus. Weitere Hausbesetzungen sind ja bereits angekündigt. Ganz abgesehen davon, dass es von mangelndem Rechtsverständnis zeugt, wenn ein Straftatbestand mal eben außer Kraft gesetzt werden soll, weil die eigene Wählerklientel es sich mehrheitlich wünscht, ist es auch politisch sehr kurzsichtig.

Denn was passiert, wenn nicht nur linke Gruppierungen zu diesem vermeintlich "legitimen" Mittel des Protests greifen, wenn also etwa fremdenfeindliche Aktivisten ein leer stehendes Gebäude besetzen, in dem die Stadt eigentlich Flüchtlinge unterbringen wollte? Wer möchte allen Ernstes in einer Stadt leben, in der die jeweils Regierenden nach Gutsherrenart entscheiden, ob ihnen ein Rechtsbruch ins Konzept passt oder nicht? Aus gutem Grund gibt es Gesetze. Und an die möge sich bitte auch der Senat halten.

Mehr zum Thema:

Rot-Rot-Grün lässt besetzte Häuser auch künftig räumen

Das sagt Justizsenator Dirk Behrendt zu Hausbesetzungen

Mehrheit der Berliner hat Verständnis für Hausbesetzungen