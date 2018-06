An Brennpunkten muss Videotechnik in Berlin endlich eingesetzt werden. Funktionieren muss sie dann aber auch, sagt Gudrun Mallwitz.

Kommentar Videoüberwachung in Berlin - Diese Offensive ist ein Placebo

Berlin. Videoüberwachung à la Berlin – das sind momentan vor allem zwei Videowagen. Und selbst sie erfüllen ihren Zweck im täglichen Einsatz nicht. Die Geräte seien völlig nutzlos, beklagen Polizisten nach mehrmonatiger Testphase. Zu viele Genehmigungshürden sind intern zu überwinden, ehe die Kameras eingesetzt werden können. Nach sinnvoller Kriminalitätsprävention klingt das nicht, auch nicht nach erfolgreicher Ermittlerarbeit. Bislang sollen sich die Geräte in einem einzigen Fall bewährt haben: als ein Drogenhandel auf der Warschauer Brücke gefilmt wurde. Die Mini-Videoüberwachungsoffensive entpuppt sich damit als Placebo mit Beruhigungseffekt, ohne tatsächlichen Nutzen.

Derzeit fehlen ganz offenbar nicht nur die technischen Voraussetzungen für die Videoüberwachung in der Hauptstadt. Auch die politischen Weichenstellungen lassen auf sich warten. Die rot-rot-grüne Koalition hat sich immer noch nicht darüber verständigt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wirbt inzwischen in den eigenen Reihen dafür, wenigstens die von seinem Innensenator Andreas Geisel (SPD) geplante Überwachung an zehn ausgesuchten kriminalitätsbelasteten Orten mitzutragen.

In Teilen der SPD ist die Skepsis aber weiterhin groß, noch größerer Widerstand kommt von den Grünen und den Linken. Im Nacken sitzt dem Regierungsbündnis die Initiative um den früheren Justizsenator Thomas Heilmann und Neuköllns Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowsky. Sie sammelten bereits Tausende Unterschriften für mehr Videoüberwachung in Berlin. Das Bündnis hat sich mittlerweile bei den Forderungen bewegt, es sollen doch nicht 2000 Kameras angebracht werden, sondern weniger.

Auch Rot-Rot-Grün muss sich endlich bewegen. Eine Entscheidung ist überfällig. An kriminalitätsbelasteten Orten wie dem Kottbusser Tor sollte Videotechnik endlich eingesetzt werden. Funktionieren muss sie dann aber auch.

Mehr zum Thema:

Nichts für die Praxis: Polizisten stellen Videowagen infrage

Mit diesen Maßnahmen soll der Alexanderplatz sicherer werden

Rot-Rot-Grün uneins über Videoüberwachung und Rettungsschuss