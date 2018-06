Die Selbstbedienung muss gestoppt werden

Berlin. Mitarbeiter der Tochtergesellschaft des landeseigenen Klinikkonzerns Vivantes kämpfen seit Langem darum, ordentlich bezahlt zu werden. Jetzt gibt es eine Einigung, mehr war nicht herauszuholen: Ihre Gehälter steigen bis 2021 schrittweise auf 90 Prozent des Niveaus des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes. Auch in anderen Tochterunternehmen des größten Krankenhauskonzerns in Deutschland arbeiten die Mitarbeiter für weniger Geld. Umso mehr schlug die Nachricht ein, dass Vivantes Führungskräften überhöhte Gehälter zahlt – und auf undurchsichtiger Basis auch noch Prämien gewährt. Ein ungeheurer Vorwurf.

Dem Landesrechnungshof ist es zu verdanken, dass der Missstand nun aufgedeckt wurde. Die unabhängigen obersten Prüfer schauten einmal mehr genau hin. Das Ergebnis: Die Untersuchung von Vorgängen im Klinikkonzern bis zurück ins Jahr 2011 offenbart eine inakzeptable, mehr als großzügige Praxis zugunsten von Führungskräften. Auf welcher Grundlage führende Mitarbeiter dort so freigiebig bezahlt werden, muss jetzt untersucht werden. Offenbar regiert Willkür beim größten Krankenhausbetreiber in Berlin, der sich zudem in der Hand des Landes befindet.

Die Vorgänge müssen vor allem schnell aufgeklärt werden. Das ist Aufgabe des Senats unter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und des Aufsichtsrates unter seiner Vorsitzenden Vera Gäde-Butzlaff. Vor allem muss Vivantes-Chefin Andrea Grebe dafür sorgen, dass die Fälle alle überprüft werden und die offenkundige Selbstbedienung beendet wird – auch wenn die meisten der vom Rechnungshof kritisierten Vorgänge noch unter ihrem Vorgänger stattfanden. Es muss auch Schluss damit sein, dass horrende Abfindungen bezahlt werden. Eine rot-rot-grüne Regierung macht sich unglaubwürdig, wenn sie da nicht einschreitet.

