Die Wahl Müllers ist kein Ergebnis zum Jubeln

Berlin. Michael Müller hat es geschafft, sein Amt als Berliner SPD-Parteichef zu retten. Ein Ergebnis zum Jubeln wurde es allerdings nicht. Im Gegenteil: Nur 64, 9 Prozent der Delegierten gaben ihm beim Landesparteitag ihre Stimme. So machen die Sozialdemokraten weiter mit einem Mann an der Spitze, der umstritten bleibt – und Berlin wird auch künftig von einem Regierenden Bürgermeister regiert, der für die schwierigen notwendigen Aufgaben nicht den nötigen Rückhalt seiner Partei hat.

Trotz der anhaltenden Unzufriedenheit mit dem Parteichef haben der Mut und vielleicht auch die Kraft gefehlt in den sich gegenseitig schwächenden Lagern einen Gegenkandidaten zu Müller aufzubauen. Dabei bräuchte es dringend eine Erneuerung, damit die SPD in Berlin nicht noch weiter abrutscht. Derzeit liegt sie in Umfragen nur noch bei 17 oder 18 Prozent. Nun macht die Partei aller Voraussicht nach also weiter im Stotter-Modus, denn ein starker Motor, das ist Michael Müller nicht.

Zugegeben, er hat es durchaus schwer. Viele Probleme sind in der wachsenden Stadt zu bewältigen, und die Berliner SPD an sich ist eine Herausforderung, an der vor ihm schon andere gescheitert sind. Doch eben deshalb braucht es einen Regierungschef und einen Parteichef, der klar führt, der die Probleme weder schönredet noch sich vor ihnen wegduckt.

Der Mann an der Spitze des Landes und der Partei aber bleibt dies schuldig. Es reicht eben nicht, zwischendrin ab und zu demonstrativ auf den Tisch zu hauen. So wie vor einigen Tagen, als die beiden Koalitionspartner Linke und Grüne seinen Unmut zu hören bekamen. Basta-Szenen – wie jetzt vor den Delegierten – geraten so zum flüchtigen taktischen Manöver, das jeder leicht durchschaut.

Damit Berlin mit einer Dreierkon­stellation an der Spitze gut regiert wird, darf der Regierungschef die Pro­bleme nicht schleifen lassen, sondern muss die Konflikte frühzeitig austragen. In den vergangenen Wochen hat sich der Eindruck verfestigt, der in Berlin unter Dauerdruck stehende Müller flüchte sich regelrecht auf die bundespolitische Bühne – vor allem als Bundesratspräsident für ein Jahr, aber auch als neues Mitglied im SPD-Bundesvorstand. Immerhin setzte er mit seinem Vorschlag zum solidarischen Grundeinkommen als mögliche Alternative zu Hartz IV einen bedeutsamen Akzent. Zu bundespolitischen Themen war mehr von ihm zu hören als zu den großen Problemen in Berlin: Hier hakt es nicht nur beim so dringend benötigten Wohnungsbau, es fehlen auch Tausende Kitaplätze, es werden wieder Brandbriefe von überforderten Lehrern geschrieben. Immer noch bleiben Anträge in den Ämtern teilweise monatelang unbearbeitet, weil Personal fehlt oder die Organisationsstruktur nicht stimmt.

Zumindest rhetorisch hat Michael Müller in seiner Parteitagsrede wenige Stunden vor seiner Wiederwahl endlich in einigen strittigen Themen klargemacht, für welche Positionen die SPD in der Hauptstadt eintreten soll: für Videoüberwachung, wenigstens an den zehn kriminalitätsbelasteten Orten, und für das Neutralitätsgebot. Das verbietet religiöse Symbole bei der Polizei, in der Schule und bei Gerichten – und sollte nach Müllers Ansicht unbedingt beibehalten werden.

Der klare Kurs, den Müller neben Geschlossenheit am Sonnabend in seiner Rede von den Berliner Sozial­demokraten künftig einforderte, den muss er aber zuallererst endlich selbst befördern. Zuvor braucht es dafür aber auch eine Strategie, die Michael Müller bislang ebenfalls fehlt: für die Stadt und die Partei.

