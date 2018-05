Das Problem mit Rechtsextremismus in Cottbus ist hausgemacht. Halbherzige Aktionen helfen nicht, meint Jens Anker.

Rechstextremismus In Cottbus muss sich schnellstens was ändern

Die Stadt Cottbus und der dort beheimatete Fußballverein Energie haben in der Vergangenheit immer wieder ein schlechtes Bild abgegeben. Es drängt sich geradezu der Gedanke auf, dass die Verantwortlichen in der Lausitz auf dem rechten Auge blind sind. Der Fußballverein bietet Rechtsradikalen und Nazis immer wieder eine Bühne für ihre menschenverachtende Propaganda – um hinterher beschwichtigend die Arme zu heben und zu sagen, jetzt werde man aber wirklich mal dagegen vorgehen. Bislang ohne nachhaltigen Erfolg.

Auch die Stadt verschloss sich lange den rechtsradikalen Umtrieben und vermittelte den Eindruck, die Lage nicht ernst zu nehmen. Das Image im Rest der Republik ist erschüttert, die Besucherzahlen gingen spürbar zurück. Da hilft auch nicht der Verweis darauf, dass es sich dabei um eine radikale Minderheit handelt. Wer solche Tendenzen nicht entschlossen bekämpft, darf sich über das schlechte Ansehen nicht wundern.

Jetzt setzt ausgerechnet die Polizei noch einen drauf. Als sich offenbar Rechtsradikale bei der Aufstiegsfeier des Fußballvereins Energie Cottbus mit weißen Mützen der rassistischen Vereinigung Ku-Klux-Klan zeigten, schritt die Polizei nicht ein. Diese regelrecht zur Schau gestellte Lustlosigkeit im Kampf gegen rassistisches und rechtsradikales Gedankengut ist verheerend, denn sie animiert die Täter dazu, in ihrem menschenverachtenden Treiben fortzufahren. Das Problem in Cottbus ist also zu einem großen Teil hausgemacht.

Um das zu ändern, erfordert es endlich entschlossenes Handeln von allen Beteiligten: der Stadt, dem Verein, der Polizei und auch von dem Nordostdeutschen Fußballverband, der ebenfalls ein fatales Bild abgab, als er rechte Parolen von Cottbus-Anhängern zunächst straffrei ließ, während Proteste dagegen bestraft werden sollten. Halbherzige und symbolische Aktionen helfen nicht. Das muss sich in Cottbus ändern – schnellstens.

