Events in der Hauptstadt Berlin ist in Feierlaune - seien wir stolz drauf

Berlin. Die Stadt ist voll. Und sie wird immer voller. Nicht nur, weil inzwischen jedes Jahr rund 40.000 Menschen nach Berlin ziehen, sondern auch, weil nahezu jedes Wochenende ein Großereignis stattfindet. Am Sonnabendabend findet im Olympiastadion das DFB-Pokalfinale statt, den Fußball-Schlachtruf "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" haben auch in diesem Jahr wieder viele Fußballfans aus Hessen und Bayern ernst genommen. Schon seit Freitag sind viele von ihnen in der Stadt, waren in Mitte und Prenzlauer Berg oder der City West unterwegs.

Weil Pfingsten ist, lohnt sich der Ausflug nach Berlin erst recht. In Kreuzberg lockt der Karneval der Kulturen, eine Million Menschen werden zum farbenprächtigen Umzug und zum Fest rund um den Blücherplatz erwartet. Und Berlin wäre nicht Berlin, wenn es nicht auch etwas Neues gäbe: Waren Sie schon beim "Mural-Festival"? Wenn nicht, dann schauen Sie sich doch mal die aufwendigen Gemälde an, die gerade an vielen Hausfassaden entstehen.

Berlin gefällt so vielen Menschen auf der Welt - Ein Grund zum Feiern

Sicherlich, als Berliner ist man geneigt, von den vielen Veranstaltungen auch mal genervt zu sein. Zumal diese meist mit umfangreichen Straßensperrungen und langen Staus verbunden sind. Auf den Halbmarathon folgte der City-Lauf quer durch die Innenstadt, dann wurde Berlin stundenlang wegen des Radrennens Velothon lahmgelegt, schon bald zieht wieder die "Christopher Street Day Parade" (CSD) durch die Stadt, dann trifft man sich zur Fußball-Weltmeisterschaft auf der Fanmeile auf der Straße des 17. Juni.

Schlimm? Nein. Wer anlässlich dieser Großereignisse nicht mit dem Auto im Stau stehen will, muss sich frühzeitig informieren oder einfach auf U- und S-Bahn umsteigen. Und sich darüber freuen und ein bisschen stolz darauf sein, dass Berlin so viel zu bieten hat, nie langweilig ist – und so vielen Menschen aus aller Welt gefällt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist.

