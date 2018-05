Warum sollen Putzfrauen nur frühmorgens sauber machen?

Wer in einem Büro arbeitet, kennt die Situation. Morgens bei Dienstbeginn sind die Papierkörbe geleert, die Schreibtische abgewischt, die Teppichböden gesaugt und die Toiletten geputzt. Das ist komfortabel, bringt aber einen großen Nachteil mit sich. Die Putzkräfte, in aller Regel Frauen, müssen in den frühen Morgenstunden putzen. Meist bleibt ihnen ein Zeitfenster von fünf bis höchstens neun Uhr. Wie sollen sie da Kinder in die Kita bringen? Oder mit ihnen frühstücken, bevor sie in die Schule gehen? Die "Alternative" sieht auch nicht besser aus: Sie bedeutet abends oder gar nachts zu arbeiten.

Abgesehen von diesen kaum familienverträglichen Arbeitszeiten führt das dazu, dass Teilzeitjobs in der Branche die Regel sind. Wer kann schon frühmorgens und abends arbeiten, um auf acht Stunden pro Tag zu kommen? Diese Teilzeitjobs sorgen dann aber nicht für ein auskömmliches Einkommen, auch wenn in der Branche mehr gezahlt wird als der Mindestlohn. In der Berliner Verwaltung wird nun ein anderes Modell erprobt. In Büros des Bezirksamtes Treptow-Köpenick kommen die Putzkolonnen während der Büroarbeitszeiten.

Bei einer Bilanz überwiegen die Vorteile. Die Reinigungsfirmen können Vollzeitjobs anbieten und ein Stammpersonal aufbauen. Die Büromitarbeiter lernen "ihre" Putzkräfte kennen und können mit ihnen sprechen. Das heißt, sie können auch Bitten äußern oder notfalls Kritik üben. Im Winter wird sogar noch Energie gespart, wenn nicht schon morgens um fünf das Großraumbüro hell erleuchtet sein muss, weil die Putzkolonne unterwegs ist. Und schließlich steigt auch das subjektive Sauberkeitsempfinden, wenn alle sehen, dass geputzt wird. Und was spricht dagegen? Schlimmstenfalls eine kurze Unterbrechung der Arbeit, weil eine freundliche Kollegin mal eben an meinem Arbeitsplatz sauber machen will. Das sollte uns eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für viele Menschen wert sein.

