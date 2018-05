Kartenzahlung für Tempo-Sünder ist sinnvoller Service

Ärgerlich genug, wenn es einem erwischt beim Zuschnellfahren. Nicht immer sind es nur die Raser, die zur Kasse gebeten werden, sondern auch umsichtige Autofahrer, die mit dem Blick auf die ständig abwechselnden Tempo-30- und Tempo-50-Hinweisschilder in der Hauptstadt schon mal durcheinander kommen können.

Demnächst bietet die Polizei aber zumindest einen bessere Bezahlservice an: Bis zum Jahresende will sie ermöglichen, dass Tempo-Sünder das Bußgeld per EC-Karte auf der Stelle begleichen können. Das ist eine gute Nachricht für alle, die in der Regel wenig Bargeld bei sich haben und die Sache sofort erledigen wollen. Erscheint ein Widerpruch zwecklos, zahlen viele vermutlich lieber gleich als auf die Papier-Rechnung im Briefkasten zu warten. Das spart Zeit für die Überweisung und nicht selten auch Geld. Man umgeht damit die Gefahr, die Zahlungsaufforderung zu vergessen und zusätzlich Mahngebühren aufgebrummt zu bekommen.