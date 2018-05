Berlins Straßen sind eine lange Liste mit Problemen

Berlin. Es gibt die Legende, dass alle Berliner Verkehrssenatoren der letzten zwei Jahrzehnte allmorgendlich höhere Mächte mit dem Wunsch angerufen haben, die Rudolf-Wissell-Brücke in Charlottenburg möge nicht ausgerechnet in ihrer Amtszeit schlapp machen. So lange schon ist bekannt, dass Berlins längste und am stärksten befahrene Straßenbrücke dringend erneuert werden muss. Weil dies auch technologisch eine Herausforderung ist, sind Berlins Verantwortliche vor dieser Mammutaufgabe immer wieder zurückgeschreckt.

So gesehen ist es schon mal ein großer Fortschritt, dass Regine Günther, der eine einseitige Bevorzugung des Radverkehrs nachgesagt wird, diesem Verkehrsprojekt jetzt einen echten Impuls gegeben hat. Bei einem europaweit ausgelobten Wettbewerb wurden Ideen gesucht, wie der Brückenersatz zu bewerkstelligen ist, ohne dass es in Berlin zu einem Verkehrschaos kommt.

Senatorin Günther sollte auch andere Bauprjekte schnell in Gang setzen

Eine solche Lösung scheint mit dem Zwei-Brücken-Vorschlag des Ingenieurbüros Leonhardt, Andrä und Partner nun hoffentlich gefunden. Diese gewährleistet, dass auch während der auf mindestens fünf Jahre veranschlagten Bauzeit immer drei Fahrbahnen pro Richtung für die täglich 185.000 Autos zur Verfügung stehen. Nur so kann verhindert werden, dass nicht auch noch zahlreiche schwere Lkw die chronisch überlasteten Innenstadtstraßen verstopfen.

Allerdings: Es gibt in Berlin nicht nur die Rudolf-Wissell-Brücke. Die Liste der Problemfälle ist lang: Mehr als 80 Bauwerke im Straßennetz gelten als dringend erneuerungsbedürftig, darunter die Brücken am Autobahndreieck Funkturm sowie an der westlichen A100. Der drohende Verkehrsinfarkt für den Hauptstadtverkehr ist also noch nicht abgewendet. Verkehrssenatorin Günther sollte daher den Schwung des erfolgreichen Ideenwettbewerbs nutzen, um auch andere Bauprojekte rasch in Gang zu setzen. Sonst hilft weiter nur noch beten.

Mehr zum Thema:

So soll die neue Rudolf-Wissell-Brücke aussehen

Das machen die Bezirke gegen die Schlaglöcher in Berlin

Berlin saniert marode Brücken