7,14 Prozent - Die Maklergebühr in Berlin ist unfair!

Wer sich in Berlin den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklicht hat, weiß, dass die sogenannten Erwerbsnebenkosten beim Immobilienkauf richtig wehtun. Und auch ziemlich ungerecht sind, denn in der Hauptstadt werden Erwerber gleich doppelt und zum Höchstpreis abkassiert.

Der Berliner Finanzsenator fordert sechs Prozent Grunderwerbssteuer ein, während sein Amtskollege in der Hansestadt Hamburg sich mit 4,5 Prozent zufrieden gibt, die Finanzminister in Sachsen und Bayern gar mit 3,5 Prozent. Noch teurer kommt es den Käufer allerdings zu stehen, wenn der Kauf über einen Makler vermittelt wird – was bei Immobilienverkäufen in Berlin ganz überwiegend der Fall ist. Denn in der Hauptstadt muss allein der Käufer 7,14 Prozent Maklerprovision zahlen, obwohl in der Regel der Hausverkäufer diesen Dienstleister bestellt hat.