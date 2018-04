Berlin trägt Kippa. So lautet das Motto, unter dem jüdische Verbände am Mittwoch zu Solidarität aufgerufen haben. Es sollte uns beklemmen, dass das notwendig wurde. Jüdisches Leben, gerade in Deutschland, muss selbstverständlich sein. In den letzten Wochen mussten wir bitter erfahren, dass das nicht immer so ist. Trauriger Höhepunkt war der Angriff eines syrischen Flüchtlings auf einen Kippaträger in Berlin. Zuvor hatte es bereits eine breite Debatte über die beiden muslimischen Rapper Farid Bang und Kollegah gegeben. Holocaustüberlebende kritisierten deren Texte zu Recht als antisemitisch. Dennoch gewannen sie den Musikpreis Echo.

Die Verantwortlichen haben nun endlich, so scheint es, Konsequenzen gezogen: "Echo abgeschafft", heißt es. Doch eine Mitteilung des Bundesverbands der Musikindustrie zeigt: Verstanden haben sie wenig. Die Marke Echo sei "so stark beschädigt worden", dass ein Neuanfang notwendig sei.

Kein Wort der Entschuldigung. Auch die Erkenntnis fehlt, dass sich der Preis durch die Auszeichnung für die Rapper – und seine fehlende Relevanz – selbst abgeschafft hat. Ihre Ignoranz, antisemitische Ausfälle prämiert zu haben, bleibt unerträglich. Die Verantwortlichen sollten zurücktreten.

Die Echo-Entscheidung kommt zu spät – aber sie ist richtig

Judenhasser müssen bekehrt werden

In was für einem Land wollen wir leben? Jüdische Verbände warnen vor wachsendem Antisemitismus in Deutschland, vor allem von arabischer Seite – vom "importierten Antisemitismus" ist die Rede. Das ist ein Teil der Wahrheit. Denn auch ganz links und rechts sammeln sich die Antisemiten. Wer behauptet, dass Judenhass in Deutschland ein neues Phänomen wäre, gehört nochmal auf die Schulbank.

Wir alle sind verantwortlich, dass Juden in Deutschland nie wieder Verfolgung fürchten müssen. Jeder muss dazu beitragen: Menschenverachtende Musik ist zu ächten. Judenhasser müssen, ja, bekehrt werden. Ansonsten ist kein Platz für sie in unserer Mitte. Denn: Wer Juden hasst, greift uns alle an.

Mehr zum Thema:

Echo nach Skandal um Kollegah und Farid Bang abgeschafft

2500 Menschen demonstrieren gegen Judenhass in Berlin

"Berlin trägt Kippa": Aufzug muss abgebrochen werden

Zentralratspräsident: Besser nicht mit Kippa auf die Straße