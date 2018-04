Berlin muss den Kudamm attraktiv halten

Einst war er bereits totgesagt, dennoch hat der Kudamm in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung hingelegt. Nun aber sinken die Besucherzahlen, auch die Ladenmieten sind rückläufig. Das zeigt: Selbst Berlins Shoppingmeile Nummer eins ist kein Selbstläufer. Neue Konzepte sind daher gefragt.

Wie überall bekommt auch der Einzelhandel in der City das veränderte Kaufverhalten der Kunden zu spüren. Immer mehr Menschen erledigen ihren Einkauf lieber per Mausklick im Internet. Shoppen im Geschäft muss daher all das bieten, was das Netz nicht kann: eine gute persönliche Beratung und ein sinnliches Einkaufserlebnis.

Wer zum Shoppen loszieht, denkt nicht an volle Einkaufstüten, sondern will sich entspannen und Spaß haben. Einige haben das schon erkannt: So bietet die schwedische Modekette H&M in einigen ihrer Shops Café-Ecken an. Andere Bekleidungshäuser und Buchhandlungen machen das auch bereits.

Künftig soll man im KaDeWe nachts essen können

Das traditionsreiche KaDeWe am Tauentzien wird für rund 300 Millionen Euro umgebaut, um noch mehr auf die veränderten Wünsche der Konsumenten eingehen zu können. Der Ausblick des Restaurants im Dachgeschoss wird erweitert. Eine große Terrasse mit Freiluftgarten für Veranstaltungen ist geplant. Sogar nachts soll in Berlins berühmtestem Luxuskaufhaus künftig gespeist werden können.

Doch es genügt nicht allein, dass die Händler auf den veränderten Markt reagieren. Die Politik muss die Rahmenbedingungen ändern: Sonntags bleiben in Berlin, der boomenden Hauptstadt, immer noch die Läden geschlossen. Nach dem Berliner Ladenöffnungs­gesetz dürfen Geschäfte an bis zu zehn Sonntagen im Jahr öffnen, falls dafür ein öffentliches Interesse besteht – vor allem wegen zugleich stattfindender Großveranstaltungen. Wenn man aber langfristig mit dem Internet konkurrieren will, dann muss man das auch sieben Tage die Woche ermöglichen.

