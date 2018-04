Tempo 30 wird nicht reichen

Es gibt sie, die Anwohner an der Leipziger Straße, die nachts nicht mehr zum Lüften die Fenster öffnen, die ihren Balkon nicht einmal mehr zum Wäscheaufhängen nutzen. Und nicht nur dort. Wer in Berlin an einer Hauptverkehrsstraße wohnt, verliert an Lebensqualität.

Dass der erste Testabschnitt zu Tempo 30 an der Leipziger Straße jetzt gestartet ist, ist trotz kleiner Schönheitsfehler erst einmal gut. Eine ausführliche Studie des Umweltbundesamts kommt nämlich zu dem Schluss: Auf Tempo 30 zu drosseln, hat in der Regel keinen nennenswerten Einfluss auf die Verkehrsleistung einer Straße.

Durch Tempo 30 nehmen vor allem hohe Geschwindigkeiten ab. Je länger das Limit dabei besteht, desto höher die Akzeptanz. Tempo 30 führt zu Lärmentlastung und weniger Abgasbelastung. Es erhöht die Verkehrssicherheit. Und: Tempo 30 führt nicht zu nennenswertem Schleichverkehr.

Die Hauptverantwortung liegt beim Bund

Tatsächlich konnten in Berlin einige dieser Faktoren bei Tempo-30-Umstellung in der Vergangenheit beobachtet werden. Die Frage ist nur: Reicht das, um Fahrverbote zu vermeiden? Wohl kaum. Nur ein intelligenter Verkehrsmix kann bewirken, dass die Luftwerte unter den erlaubten Grenzwert sinken und dass einzelne Verkehrsteilnehmer nicht komplett ausgesperrt werden. Natürlich liegt die Hauptverantwortung beim Bund, Stichwort blaue Plakette, Stichwort Hardware-Nachrüstungen. Aber Berlin muss weiter aus seinem "kleinen Instrumentenkasten" schöpfen, wie Verkehrssenatorin Günther (parteilos, für Grüne) es nennt.

Das heißt unter anderem: Mehr grüne Wellen endlich verstärkt auch dort einrichten, wo Tempo 50 gilt. Endlich die Intermodalität – die Vernetzung einzelner Verkehrsmittel wie Bus, Bahn, Leihauto- und -rad – vorantreiben. Radwege bauen, mehr Attraktivität bei Bus und Bahnen schaffen. Fördern statt verbieten, dann gelingt die Verkehrswende – auch ohne Fahrverbote.

