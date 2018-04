Rot-Rot-Grün kämpft gegen die Autofahrer

Eine Grüne hat es schon einmal versucht: Renate Künast, Spitzenkandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, forderte Ende 2010, damals ganz zu Beginn des Abgeordnetenhauswahlkampfs, Tempo 30 flächendeckend in Berlin einzuführen. Wir wissen, wie es ausging – Künast stürzte in den Umfragen nach und nach ab, auch wegen dieser Forderungen. Zum Schluss kamen die Grünen nur auf 17,6 Prozent der Stimmen, und Klaus Wowereit zog wieder ins Rote Rathaus ein.

Nun will die Verkehrssenatorin Regine Günther – parteilos, aber für die Grünen im Senat – wieder Tempo 30 auf einer zentralen Verkehrsverbindung in Berlin einführen. Zunächst als Modellversuch auf der Leipziger Straße, später dann noch auf ein paar anderen Hauptverkehrsstraßen wie der Kantstraße in Charlottenburg. Sie sagt, sie wolle damit drohende Fahrverbote verhindern und die Luft in Berlin verbessern.