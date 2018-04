Bei Falschgeld irrt sich die Technik nicht

Berlin. Von Falschgeld betroffen sind vor allem Bürger und kleine Läden. Große Handelsketten haben entsprechende Technik, um sich zu schützen. Sie sind für Kriminelle daher unattraktiv. Ahnungslose Verkäufer, die auf Ebay-Kleinanzeigen im Internet aber Technik, Autos oder sonstige recht teure Gegenstände verkaufen, trifft es härter, da sie auf dem Schaden sitzen bleiben. Ohne Prüfgeräte ist es zudem schwer, Falschgeld ist für das ungeübte Auge kaum von echtem Geld zu unterscheiden.

Was hilft, sind gesundes Misstrauen, Aufklärung und Vertrauen in die Technik. Das heißt: Seriöse Käufer werden kein Problem damit haben, größere Geldgeschäfte direkt in einer Bankfiliale abzuwickeln, dort kann man an entsprechenden Automaten das Geld direkt einzahlen. Befinden sich darunter falsche Noten, fliegt das spätestens hier auf. Die Technik lässt sich nicht betrügen.