Die Osterbotschaft ist eine Einladung und Mahnung

Wer Ostern in Jerusalem ist, erlebt die Stadt der drei großen Weltreligionen noch intensiver als sonst. Am Karfreitag sind wieder Zehntausende vom Garten Gethsemane durch das Stephanstor, entlang den Kreuzwegstationen der Via Dolorosa bis zu Golgatha in der Grabeskirche gezogen. Am heutigen Ostersonntag wird dort die Auferstehung Jesu mit einer Vielzahl von Gottesdiensten gefeiert. Weihrauch, Kerzen und Salböl erfüllen die Sinne.

Was hat Menschen vor 2000 Jahren in der persönlichen Begegnung mit Jesus von Nazareth so fasziniert, und was bewegt sie heute so stark, dass sie in ihm den erwarteten Messias, den Christus, sehen und ihn als Sohn Gottes verehren?

Es ist seine Menschenliebe, sein Gottvertrauen, sein bedingungsloses Eintreten für den Frieden. In der Bergpredigt hat er die Armen selig gesprochen und die, die den Armen helfen: die Barmherzigen, die gewaltfreien Friedensstifter. Nicht um ein bisschen Frieden ging es ihm, sondern um die grundlegende Veränderung der Verhältnisse.

Gottvertrauen darf nicht mit religiöser Rechthaberei verbunden sein

Dient die Religion dem Menschen oder muss der Mensch der Religion dienen? Jesus hat das unerschütterliche Vertrauen zu Gott mit der kritischen Reflexion der religiösen Traditionen verbunden. So enthält das Osterevangelium, gleichsam die Gründungsurkunde der Christenheit, bereits die Aufforderung zur Religionskritik. Und deshalb haben die großen Denker des christlichen Glaubens immer schon gewusst, dass der Glaube an Gott nur dann glaubwürdig ist, wenn menschenverachtende religiöse Traditionen so radikal hinterfragt werden, wie Jesus es getan hat.

Heute am Osterfest ertönt der Jubelruf: "Er ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!" Der Ruf trägt die Friedensbotschaft Jesu in die Welt und verleiht ihr geistliche Kraft: Nicht Hass und Gewalt dürfen und werden das letzte Wort behalten. Jesus lebt!

Die Osterbotschaft hat auch eine mahnende Seite: Unerschütterliches Gottvertrauen darf nicht mit menschenverachtender religiöser Rechthaberei verbunden werden! Das kann heute gar nicht laut genug verkündigt werden.

Religion aus den Schulen zu verbannen wäre unverantwortlich

Wenn wir aktuell davon hören, dass schon Kinder religiöses Mobbing betreiben, statt mit kindlicher Neugier staunend wahrzunehmen, welche Vielfalt es an religiösen Traditionen gibt, dann offenbart dies ein grundlegendes Problem. Man kann Kindern nicht den Mund verbieten. Sie tragen weiter, was sie andernorts hören. Und das können auch religiös überhöhte Vorurteile sein.

Die Vorstellung, Religion könne aus der Schule verbannt werden, ist deshalb weltfremd und pädagogisch unverantwortlich. Die Schule muss das gesellschaftliche Leben altersgemäß abbilden und verstehbar machen. In einer Zeit, in der Religion weltweit zunehmend eine Rolle spielt – und nicht immer eine gute! –, gehört ein authentischer und das heißt konfessioneller, aber immer dialogisch ausgerichteter Religionsunterricht unabdingbar dazu.

Nur so können Kinder lernen, die religiöse Vielfalt unserer Gesellschaft zu verstehen und den eigenen Glauben respektvoll im Gespräch mit anderen zu bezeugen. Mit dem geplanten Drei-Religionen-Kindergarten soll in Berlin bald ein deutliches Zeichen für diese pädagogische Notwendigkeit gesetzt werden.

Respekt ist eine tragende Umgangsform unserer Gesellschaft

Am Kreuz hat Jesus erfahren, was es heißt, wenn religiöses Mobbing zu Ausgrenzung, Hass und Gewalt führt. Der Friedliebende wurde verächtlich gemacht, ausgegrenzt, beleidigt, zum Sündenbock erklärt. Sein Kreuz erinnert an das Leiden aller, die als Minderheiten verachtet und verfolgt werden. Zu einem Christentum, das seine Gründungsurkunde ernst nimmt, gehört deshalb der Respekt vor dem Glauben und den Überzeugungen der anderen.

So erwarte ich als Christ aber auch von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich zu anderen oder zu keiner Religion bekennen, dass sie diesen Respekt vor religiösen Überzeugungen als eine tragende Umgangsform unserer Gesellschaft akzeptieren und leben.

Das christliche Osterfest ist fröhliche Einladung und ernste Mahnung zugleich: eine Einladung, das Leben zu feiern, und gleichzeitig die Mahnung, mit dem eigenen Reden und Tun dafür einzutreten, dass die Werte der Bergpredigt keine Utopie bleiben: Arme sollen nicht abgeschrieben werden, Sanftmut darf nicht als Schwäche gelten und Friedfertigkeit nicht als weltfremd. Ein frohes und gesegnetes Osterfest!

