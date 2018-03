Die S-Bahn kann nicht alle Probleme anderen anlasten

Ein richtiger Winter ist den Berlinern in diesem Jahr erspart geblieben. Bloß gut, werden sich die bis zu 1,4 Millionen Fahrgäste gedacht haben, die jeden Tag mit der Berliner S-Bahn unterwegs sind. Denn auch ganz ohne Eis und Schnee haben sie in den vergangenen Wochen immer wieder lange und so manches Mal auch vergeblich auf die rot-gelben Züge warten müssen.

Die Liste der Begründungen seitens der Bahntochter ist lang und wortreich: Mal ist von "Stellwerksausfall", "Weichenstörung" oder "Türschaden" die Rede, ein anderes Mal von "Personen im Gleis", "Notarzteinsatz" oder "Kabel-Diebstahl". Die immergrünen Klassiker sind die "Störungen im Betriebsablauf" oder der "Schaden am Zug". Was bei unbeteiligten auto- und radfahrenden Hauptstädtern vor allem zur Belustigung beiträgt, sorgt unter denen, die täglich auf die S-Bahn angewiesen sind, zunehmend für Wut und Empörung. Inzwischen spricht selbst die S-Bahn-Spitze von einer "mangelhaften Betriebsqualität". Und Personal-Geschäftsführer Christoph Wachendorf konstatiert – wahrlich nicht zu Unrecht – in einem Schreiben an die Mitarbeiter: "Die Zufriedenheit unserer Kunden ist am Tiefpunkt."

Keine Frage. Die Berliner S-Bahn ist ein komplexes System, das nicht zuletzt aufgrund seiner Attraktivität und des damit verbundenen Anstiegs der Fahrgastzahlen immer öfter am Rande der Kapazität operiert. Beförderte die S-Bahn 2013 noch knapp 375 Millionen Fahrgäste, werden in diesem Jahr rund 450 Millionen Nutzer erwartet. Ein Zuwachs von 20 Prozent innerhalb von nur fünf Jahren – ohne dass die S-Bahn einen Zug mehr in ihrer Flotte hat. Gleichzeitig werden die technisch allesamt mängelbehafteten S-Bahn-Baureihen immer älter und damit auch immer störanfälliger. Die Folge: Die Zahl der einsatzbereiten Wagen liegt schon seit Langem unter der ursprünglich per Vertrag vereinbarten Zahl. Schuld an dieser Entwicklung ist vor allem die Sparpolitik der Berliner Landesregierung, die auch in diesem Bereich der Daseinsvorsorge dringend notwendige Investitionen in S-Bahn-Züge hinauszögerte. Statt Ende 2017, wie ursprünglich geplant, werden neue Triebwagen nun erst ab dem Jahr 2021 für Entlastung sorgen.

Und richtig ist auch: Eingriffe von außen machen der S-Bahn schwer zu schaffen. Wer sich mit Mitarbeitern des Unternehmens unterhält, hört von einer steigenden Anzahl von Zwischenfällen, die immer öfter die viel zitierten Polizei- und Notarzteinsätze zur Folge haben. Jeder dieser Einsätze sorgt wiederum für Störungen im eng getakteten Berliner S-Bahn-System, die über Stunden Auswirkungen auf den Zugbetrieb haben.

Doch immer deutlicher wird: Nicht alle Probleme kann die S-Bahn anderen anlasten. Ganz oben steht da etwa der Mangel an einsatzfähigen Lokführern, der durch die jüngste Grippewelle ganz offen zutage getreten ist. Dass der Verkehr auf kompletten Linien tageweise eingestellt werden muss, gab es zuletzt während der S-Bahn-Krise 2009/10. Hinzu kommen die vielen Mängel in der Infrastruktur. Entgegen aller Versprechungen, die Technik wintertauglich gemacht zu haben, sind bei den ersten Minusgraden wieder Weichen eingefroren und Si­gnale ausgefallen.

Für die Berliner S-Bahn ist es jetzt allerhöchste Zeit für eine Qualitätsoffensive, die ihren Namen wirklich verdient. Gefordert ist auch die bundeseigene Deutsche Bahn, die wiederum ihre Töchter DB Netz (Infrastruktur) und DB Station&Service (Bahnhöfe) so an die Kandare nehmen muss. Wenn der Bahnkonzern nicht die prestigeträchtige S-Bahn in Berlin verlieren will, muss sie endlich zeigen, wie viel wert sie ihr wirklich ist.

