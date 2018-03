Die Berliner Kita-Not wird zur Bundessache

In Berlin sind die Wege kurz. Wenn die Bezirke in Not sind, erfährt die Senatsverwaltung unmittelbar davon. So auch in Sachen Kitaplatz-Not.

Jeder in der Stadt weiß, es fehlen Erzieher. Rund 16.000 Kitaplätze sind in Berlin theoretisch noch möglich, aber sie können nicht angeboten werden. Hauptgrund? Chronischer Erzieher­mangel. Und jetzt, wo das hiesige Oberverwaltungsgericht das Recht der Eltern auf frühkindliche Betreuung nochmals gestärkt und das Land Berlin damit in die Pflicht genommen hat, ist das Wutgeheul aus den Bezirken noch größer. Sie müssen schließlich die Kitaplätze stellen, sie sind haftbar. Aber was tun, wenn der Job des Erziehers so schlecht bezahlt wird, dass sich nicht genügend Bewerber finden? Da muss die große Politik ran, fordern sie. Längst überfällige Entscheidungen müssten getroffen werden. Beispielsweise, dass Erzieher in eine bessere Tarifgruppe kommen.

Senatorin Sandra Scheeres (SPD) bringt das Thema Erzieher jetzt auf die Bundesebene. Bei der nächsten Konferenz der Familien- und Jugendminister hat Berlin einen Antrag dazu vorbereitet. Zwei Kernforderungen finden sich darin: bessere Bezahlung aller Erzieher, klar. Erst dann wird der Job wieder begehrter. Aber auch die Forderung eines finanziell attraktiveren Weges des Quereinstiegs. Denn Quereinsteiger, die sofort im Job loslegen können und die berufsbegleitend den theoretischen Teil an Erzieherschulen dazulernen, werden dringend gebraucht. Aber Quereinsteiger sind Menschen, die schon mitten im Berufsleben stehen, die finanzielle Verpflichtungen haben, oft auch Familie, die es sich nicht leisten können, wie Schüler und Studenten eine Weile nicht zu verdienen. Für sie müssen lebbare Modelle gefunden werden, die schnell greifen.

Senatorin Scheeres hat mit der neuen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ein Berliner Gegenüber auf der Bundesebene. Sie kommt aus dem Bezirk Neukölln, kennt die Not vor Ort. Eine echte Chance, dass sich endlich etwas ändert.