Nutzt früher die Fotos zur Fahndung nach Gewalttätern!

Am 27. Oktober trat ein als "U-Bahn-Treter" bekannt gewordener Mann eine Frau eine Treppe herunter. Die Aufnahmen blieben wochenlang unter Verschluss

Eigentlich ist es ein echter Glücksfall, wenn Straftäter bei ihrer Tat gefilmt werden. Denn solche Aufnahmen führen, einmal veröffentlicht, oft in kürzester Zeit zum Täter. Umso ärgerlicher ist es, dass oft Monate vergehen, bis dieses hocheffektive Fahndungsinstrument eingesetzt wird. Unterdessen laufen zum Beispiel Gewalttäter aus der U-Bahn in Berlin weiter frei herum.

Bekanntes Beispiel: Der "U-Bahn-Treter", also der Mann, der am 27. Oktober 2016 eine Frau am U-Bahnhof Hermannstraße die Treppe runtertrat. Die BVG und die Polizei hatten - dank der Videoüberwachung - ein Video der Tat. Und somit Fahndungsfotos, um den Täter zu finden und zu stoppen. Doch sie gaben sie nicht raus. Warum nicht?

Die Öffentlichkeitsfahndung ist das letzte Mittel

"Wie schon öfter erwähnt, wird nach einer begangenen Straftat zunächst ermittelt. Es werden Opfer und Zeugen befragt, Beweismittel gesichert und ausgewertet, danach werden durch unsere Ermittler die internen Fahndungsmittel ausgeschöpft und erst, wenn dies alles nicht zum Erfolg führt, dann wenden sich unsere Ermittlerinnen und Ermittler an die Öffentlichkeit", schrieb die Berliner Polizei.

Es können dadurch "schon ein paar Wochen/Monate verstreichen, bis öffentlich und auf Facebook gefahndet wird." Auf diese Weise solle, "bestmöglich sichergestellt werden, dass niemand möglicherweise voreilig und zu Unrecht mit Fotos oder Videos in der Öffentlichkeit als Tatverdächtiger gesucht wird."

Zu Unrecht verdächtigt? Ein seltsames Argument. Der Täter wurde beim Begehen der Tat gefilmt. Es ist klar zu sehen, wie er die nichtsahnende 26-jährige Frau von hinten in den Rücken die Treppe runtertritt. Sie schlug kopfüber auf dem Bahnsteig auf und brach sich den Arm. Ein solcher Sturz kann durchaus auch tödlich enden.

Der Täter lief monatelang weiter durch Berlin. Am 9. Dezember 2016 veröffentlichte die Polizei das Video dann doch. Nachdem es jemand - möglicherweise ein Polizist - rechtswidrig der Presse gegeben hatte. Deshalb wurde in den Reihen der Polizei gegen unbekannt ermittelt. Wegen Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz. Dem Normalbürger ist das nicht mehr zu erklären.

Am 17. Dezember wurde der Mann, der als Täter auf dem Video zu sehen war, gefasst. Und so wie in diesem Fall geht es oft: Erst ermittelt die Polizei monatelang ohne Ergebnis, dann werden die Fahndungsfotos aus der Videoüberwachung veröffentlicht, und ein paar Tage später wird der Täter festgenommen.

In Berlin und in Deutschland geht Täterschutz vor Opferschutz

Wieso dauert die richterliche Genehmigung zur Öffentlichkeitsfahndung so lange? Weil die Polizei den zuständigen Gerichten erst darlegen muss, dass sie alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Erst dann hat ein Antrag auf Fotofahndung überhaupt Aussicht auf Erfolg. Das effektivste Fahndungsinstrument kommt - so will es das Gesetz - darum erst zuletzt zum Einsatz.

Das ist offenkundig in vielen Fällen verlorene Zeit, außer für die Täter. Insbesondere, wenn Täter und Opfer sich nur zufällig begegnet sind, dürfte eine Ermittlung der Polizei ins Blaue hinein nur selten zum Erfolg führen. Einer Fotofahndung hingegen gelingt das - das hat die Erfahrung immer wieder gezeigt - meist in kürzester Zeit. Kritiker bemängeln daher, in Berlin und Deutschland sei der Täterschutz wichtiger als der Schutz der öffentlichen Sicherheit und potenzieller weiterer Opfer.

Ein anderes Beispiel: Am 9. Februar 2017 schlug ein Mann in der U6 mehrfach auf einen andere Mann ein und raubte sein Handy. Erst spuckte er ihn an, dann schlug er ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Die Videoüberwachungskamera zeichnete alles auf.

Kurz zuvor soll es durch denselben Angreifer zu einer weiteren Körperverletzung gegen einen weiteren Fahrgast der U-Bahn gekommen sein. Auch diesem soll der Tatverdächtige mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Erst am 16. Juni 2017, also mehr als vier Monate später (!), gab die Polizei das Fahndungsfoto heraus, das aus dem Videomaterial generiert wurde. Am 19. Juni, drei Tage nach der Veröffentlichung, nannte ein anonymer Anrufer, der den Mann erkannt hatte, der Polizei den Namen des Täters.

"Treppen-Treter" vom Alexanderplatz

Der mutmaßliche Treppen-Treter vom Alexanderplatz

Foto: Polizei Berlin

Oder: Am 11. Juni 2017 stößt ein Gewalttäter einen Mann am U-Bahnhof Alexanderplatz die Treppe runter. Der Täter hatte dem Mann von hinten gegen den Kopf geschlagen. Bei dem Sturz erlitt das Opfer eine schwere Kopfverletzung und zahlreiche Prellungen am ganzen Körper.

Am 11. Juli, diesmal immerhin bereits einen Monat später, veröffentlichte die Polizei die Aufnahmen aus der Videoüberwachung. Rund 40 Hinweise gingen bei der Polizei ein. Einen Tag nach Veröffentlichung, am 12. Juli, nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest.

Das Persönlichkeitsrecht schützt ausgebrochene Häftlinge

Ein weiterer Fall: Im Dezember 2017 brechen Häftlinge aus der JVA Plötzensee aus. Die Polizei veröffentlicht keine Fahndungsfotos. Warum? Weil auch hier die Persönlichkeitsrechte der ausgebrochenen Häftlinge vorgehen. Das ist absurd. Wer aus einem Gefängnis ausbricht, hat den Gedanken an eine Resozialisierung offenkundig aufgegeben. Eine Öffentlichkeitsfahndung erscheint somit zumutbar. Zumal es nicht ums Anprangern geht. Sondern darum, die verurteilten Straftäter wieder ins Gefängnis zu bringen. Sobald das erreicht ist, endet ja auch die Öffentlichkeitsfahndung.

Serientäter aus der U6 stellte sich binnen 48 Stunden selbst

Aus jüngerer Zeit stammt der Fall eines Seriensexualstraftäters aus der U-Bahn U6. Dass seine Vergehen überhaupt zur Serie werden konnten, hätte man mit einer früheren Veröffentlichung von Fahndungsfotos womöglich verhindern können.

Laut Polizei soll der Mann am 11. Januar 2018 sowie am 11., 12. und 17. Februar im Bereich der U-Bahn-Linie U6 auf den Bahnhöfen Alt-Mariendorf, Kaiserin-Augusta-Straße und Alt-Tempelhof meist in den Nachtstunden vier Frauen im Alter von 29 bis 50 Jahren sexuell genötigt und vergewaltigt haben. Am 2. März gab die Polizei Fahndungsfotos heraus und fragte: "Wer kennt diesen Mann?"

Am 4. März, also zwei Tage nach der Veröffentlichung der Fotos, erschien der Mann von selbst auf dem Polizeiabschnitt 44 in der Götzstraße in Tempelhof und stellte sich. Das Mittel der Fotofahndung hatte sich erneut als hocheffektiv erwiesen. Wieviele der Taten hätten vielleicht nie stattgefunden, wieviele Frauen wären nicht belästigt, vergewaltigt, traumatisiert worden, wenn die Fotos früher herausgegeben worden wären?

Die Forderung: Fotofahndung direkt nach der Tat - und nicht als letztes Mittel

Die gesetzlichen Bestimmungen zur Öffentlichkeitsfahndung sollten daher endlich geändert werden. Das gilt insbesondere für jene Fälle, in denen ein Täter beim Verüben der Tat unmittelbar gefilmt wird. Somit ist ausgeschlossen, dass möglicherweise Unschuldige verdächtigt werden. Es geht in diesen Fällen nicht darum, "mutmaßliche" Täter zu zeigen, auf den entsprechenden Videos sieht man vielmehr den tatsächlichen Täter in Aktion. Es darf nicht sein, dass die sehr erfolgversprechende Öffentlichkeitsfahndung erst als allerletztes Mittel zum Einsatz kommt, wenn alle anderen Versuche der Polizei, den Täter zu ermitteln, gescheitert sind.

Wer andere Menschen in U-Bahnhöfen die Treppe runtertritt, der darf nicht monatelang unbehelligt bleiben. Es muss endlich möglich sein, dass Polizei und Staatsanwaltschaft in solchen Fällen unverzüglich bei einem Schnellrichter die Fotofahndung beantragen – damit die Aufnahmen sofort an die Öffentlichkeit gelangen.

Die Täter kämen dann - das zeigen Fälle wie die genannten immer wieder – sehr viel schneller weg von unseren Straßen und hinein ins Gefängnis. Berlin wäre ein Stück sicherer. Sofort, und nicht erst Monate und halbe Jahre später.

