VIDEO: So feierte Berlin Silvester

Mehrere Berliner Politiker fordern ein Böllerverbot an Silvester, jetzt auch die SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf. Ein Pro und Contra.

Pro und Contra Böllerverbot an Silvester: Was spricht dafür, was dagegen?

Berlin. Angriffe auf Polizisten, Rettungskräfte und Passanten und schwere Körperverletzungen durch Böllerunfälle hatten den Jahresanfang überschattet. Die Politik gerät zunehmend unter Druck, das Silvesterfeuerwerk aus der Stadt zu verbannen. Nachdem sich bereits mehrere Berliner Politiker für ein Böllerverbot starkmachen, fordert nun auch die SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf den Senat auf, privates Feuerwerk in Berlin "zu beschränken und zu verbieten". Stattdessen solle es neben dem zentralen Feuerwerk am Brandenburger Tor "drei bis vier professionelle Höhenfeuerwerke" geben. Zusätzlich solle sich der Senat auf Bundesebene für ein "flächendeckendes Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern" einsetzen.

Einen entsprechenden Antrag hat die SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf angenommen. Auch in anderen Bezirken werden ähnliche Stimmen laut. Die Neuköllner Grünen fordern, die "wilde Böllerei" zu beenden, um die "Gefährdung von Menschen, Tieren und der Umwelt" zu mindern. "Die schiere Menge an Laienfeuerwerk ist auch dann ein Problem für die Gesundheit, wenn niemand durch die Sprengkörper direkt verletzt wird", sagt die Neuköllner Grünen-Fraktionsvorsitzende Gabriele Vonnekold. Vorbilder seien Städte wie Bremen, Dortmund oder Düsseldorf, in denen es bereits örtliche Feuerwerks- und Böllerverbote gibt.

Hakan Taş (Linke) hatte bereits vor dem Jahreswechsel ein stufenweises Böllerverbot in der Berliner Innenstadt gefordert. "Auf Traditionen, die uns am Ende alle schaden, sollten wir verzichten", sagte Taş. Der Grünen-Politiker Benedikt Lux sagte der RBB-Abendschau, dass der Senat derzeit mit einzelnen Bezirken gemeinsam nach Lösungen suche, um die Silvester-Böllerei einzuschränken. Senat und Bezirke erwägen laut Lux Böllerverbote in bestimmten Bereichen der Stadt, ein komplettes Verbot sei nur schwer durchsetzbar.

Zuletzt war die Stadt Stuttgart mit einem Böllerverbot vor Gericht gescheitert. Zum Jahreswechsel kam es in Berlin zu rund 1800 Polizeieinsätzen, die Feuerwehr verzeichnete insgesamt 444 Brände, die teils durch Feuerwerk ausgelöst wurden.

Pro: Knallig und farbenfroh ins neue Jahr

Von Christine Richter

Christine Richter

Foto: Amin Akhtar

Wer kommt nur auf solch eine Idee? Berliner Politiker wollen jetzt ernsthaft versuchen, an Silvester in der ganzen Stadt die Knallerei zu verbieten, nachdem am letzten Jahreswechsel Rettungskräfte und Polizisten mit Böllern gezielt beschossen worden sind. Solche Angriffe sind schlimm, ja menschenverachtend und müssen auch strafrechtlich verfolgt werden. Aber diese Vorfälle zum Anlass zu nehmen, um allen Menschen in Berlin die Silvesterknallerei zu verbieten, halte ich für völlig überzogen. Zumal: Wer soll ein solches Verbot denn kontrollieren?

Ich verstehe ja, dass man auf der Festmeile am Brandenburger Tor die Mitnahme von Silvesterraketen und die Böllerei verbietet, um im Gedränge der vielen Menschen Verletzungen von vornherein auszuschließen. Ich verstehe auch, dass Sylt das Abbrennen von Raketen untersagt, um die Reetdächer zu schützen. Aber ich möchte, dass wir alle in Berlin das neue Jahr laut und farbenfroh begrüßen können. Ich feiere mit Mann und Freunden seit Jahren in Prenzlauer Berg, dort beginnt Silvester meist schon um 17 Uhr, wenn die ersten Raketen in den Himmel geschossen werden. Um Mitternacht sind die Straßen dann voll, es kracht schon mal gewaltig, mit den Feuerwerks-Batterien kommen wir knallig ins neue Jahr. So soll es sein.

Contra: Atmen ist wichtiger als böllern

Von Uta Keseling

Uta Keseling

Foto: Marion Hunger

Zugegeben, mein Hauptargument gegen die Böllerei ist ein persönliches Erlebnis. Es war Anfang der 90er-Jahre, ich fuhr mit dem Taxi durch Kreuzberg, als eine Gruppe junger Leute das Auto mit Böllern bewarf. Sie explodierten auf, unter und neben dem Fahrzeug. Draußen standen die Leute und lachten, aber ich hatte einfach nur Angst. Ja, auch ich mag schöne Feuerwerksbilder am Himmel – aber die gibt es in Berlin das ganze Jahr über, von den Maientagen in der Neuköllner Hasenheide bis zum "Wannsee in Flammen" im September. Zu Silvester fliehe ich aufs Land.

Das wichtigste Argument gegen die Böllerei geht aber uns alle an: die Luft. Wer ernsthaft über Fahrverbote für Autos redet, wer für Radwege Parkplätze abschafft, wer vielleicht sogar durch kostenlosen ÖPNV dazu animiert, das Auto abzuschaffen, der meint es mit der Luftverbesserung ernst. Und sollte auch ernst nehmen, wovor das Umweltbundesamt regelmäßig warnt: Niemals im Jahr ist die Feinstaubbelastung so hoch wie an Silvester. Jedes Jahr jagen die Deutschen Feuerwerk für 100 und 200 Millionen Euro in die Luft, setzen dabei 5000 Tonnen Feinstaub frei – etwa 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Menge. Wer Fahrverbote ausspricht, sollte auch Feuerwerk verbieten. Atmen ist wichtiger als böllern.

