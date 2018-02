Trotz Konsums: Berliner Clubs gehen hart gegen Drogen vor

Aufbauarbeiten in einem Club in Berlin (Archivbild)

Berlin. Rund 300.000 Euro will Berlin ausgeben, um Clubbesucher besser über Drogen aufzuklären und das Personal der Clubs für den richtigen Umgang mit Konsumenten zu schulen. Dafür muss der Senat mit den Besitzern zusammenarbeiten, und schon da wird es zumindest kompliziert. Die Clubs sind Mikrouniversen, dort gelten eigene Gesetze. Das fängt bei der Entscheidung an, wer reinkommt und wer nicht, und geht bis zu dem Sticker, den man auf die Kameralinse seines Smartphones kleben muss, damit keine Fotos gemacht werden können. Nur ungern lässt man in diesem Universum jemanden von draußen mitmischen. Behörden schon gar nicht.

Das gilt natürlich auch für Drogen. Die meisten Besitzer wissen in der Regel grob Bescheid darüber, was bei ihnen auf der Toilette gerade verkauft wird, und achten streng darauf, dass kein organisierter Handel stattfindet. Wird einer mit gefährlichen Substanzen wie Liquid Ecstasy erwischt, bleibt es oft nicht nur beim Hausverbot. Die Häuser warnen sich dann untereinander, indem sie sich Fotos zuschicken. Zudem haben viele ihr Personal so schulen lassen, dass sie Gästen bei Überkonsum Erste Hilfe leisten können.

Am problematischsten in Clubs ist nach wie vor: der Alkohol

Es ist eine Art Selbstkontrolle, ohne die die Clubs nicht so erfolgreich wären, wie sie es sind. Will der Senat Präventionsangebote beisteuern, muss er das berücksichtigen. Sozialarbeiter vor oder sogar in die Clubs zu schicken, ist da nicht die beste Idee, will man das Vertrauen der Betreiber gewinnen.

Bei der Vergabe des geplanten Präventionsprojektes sollte die Gesundheitsverwaltung deshalb einen solchen Träger aussuchen, der sich mit dem Thema auskennt. Und über allem nicht vergessen, dass die meisten Drogenkonsumenten in Berlin nicht wegen illegaler Substanzen ins Koma fallen oder gewalttätig werden. Sondern deutlich öfter wegen des legalen, günstigen und rund um die Uhr verfügbaren Alkohols.