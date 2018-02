Berlins Verwaltung hat chronische Probleme

Der hohe Personalbedarf in der Berliner Verwaltung ist eine enorme Herausforderung, meint unser Redakteur Andreas Abel.

Berlin. Der Berliner öffentliche Dienst steht vor großen Herausforderungen. Auf dem Weg zu einer modernen, leistungsfähigen und bürgerfreundlichen Verwaltung, die auch bei der Digitalisierung gut aufgestellt ist, muss er noch etliche Hürden nehmen. Aber auch der Personalbedarf stellt eine Herausforderung dar. In Landes- und Bezirksbehörden sowie in den Landesunternehmen sollen in diesem Jahr etwa 8000 Mitarbeiter neu eingestellt werden, wie viele es genau sein sollen, lässt sich derzeit noch gar nicht verlässlich sagen.

Auf jeden Fall wird es eine sportliche Aufgabe – nicht nur, weil die Konkurrenz etwa durch besser bezahlende Bundesbehörden, die ebenfalls in Berlin angesiedelt sind, hoch ist. Die Verwaltung weist chronische Probleme auf, zum Beispiel die oft unklare Aufgabenverteilung zwischen Senat und Bezirken, quälend lange Planungsprozesse oder die ungenügende IT-Ausstattung. Darunter leiden die Berliner, die bessere Dienstleistungen erwarten. Das schreckt aber auch mögliche Job-Interessenten ab. Man darf nicht verwundert sein, dass sich junge Menschen angesichts der für sie guten Lage auf dem Arbeitsmarkt fragen, ob sie sich solche Strukturen zumuten sollen.

Auch die langen Ausschreibungsverfahren machen Berlins Behörden als Arbeitgeber nicht attraktiv. Sie müssen dringend verkürzt werden. Es ist nicht einzusehen, dass es keine standardisierten Stellenbeschreibungen gibt. Wie es heißt, arbeitet die Verwaltung an einem "Musterstandardprozess Stellenbesetzung".

Es ist höchste Eisenbahn, dass die damit befassten Arbeitsgruppen zügig zu Ergebnissen kommen, denn in den kommenden Jahren wird der Personalbedarf ähnlich hoch sein. Dazu gehört auch, endlich ein rechtssicheres Verfahren für behördenübergreifende Sammelausschreibungen zu finden. Und nicht zuletzt muss in der Verwaltung das Thema Führungskultur, Wertschätzung und Motivationsanreize stärker betrachtet werden. Gute Arbeit macht sich nicht nur an der Bezahlung fest.

