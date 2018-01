Berlins Gefängnisse sind ein unsicherer Sicherheitsbereich

Berlin. Es gibt Dinge, die können nicht vermittelt werden. Dazu zählt, dass seit Jahren in den Berliner Gefängnissen Hunderte Handys und sonstige verbotene Gegenstände im Umlauf sind. Da fragt man sich: Wie ist so etwas möglich und warum kann das nicht verhindert werden?

Ein Beispiel aus dem Alltag. Mittlerweile gibt es bei größeren Rockkonzerten zahlreiche Kontrollen, bevor man auch nur in die Nähe des Geländes kommt. Taschen sind tabu, und jeder einzelne Besucher wird penibel abgetastet. Selbst ein Asthmaspray ist in den Augen mancher Kontrolleure schon ein verdächtiger Gegenstand. Oder Flughäfen: Hunderttausende Menschen werden vor dem Flug in den Urlaub durchleuchtet und in Körperscanner geschickt – auch hier ist die Liste der verbotenen Gegenstände lang.

Im gleichen Atemzug können sich Kriminelle in Gefängnissen alles besorgen. Selbst hochgefährliche Insassen, wie der kürzlich in den Libanon abgeschobene Islamist Mohamed A., haben Telefone, mit denen sie munter Kontakt zur Außenwelt halten, ja sogar Propaganda verbreiten können. Häftlinge sagen, es gebe nichts, das nicht besorgt werden könnte. Das Gefängnis – ein blühender Schwarzmarkt.

Wie sicher ist ein Staat, der nicht mal seine eigenen Gefängnisse unter Kon­trolle hat?

Nun ist diese Problematik nicht neu und schon gar kein Berliner Phänomen. Der Handel blüht in allen Haftanstalten. Das führt direkt zu der Frage: Wie sicher ist ein Staat, der nicht mal seine eigenen Gefängnisse unter Kon­trolle hat? Schließlich handelt es sich hier um einen begrenzten Bereich mit wenigen Zutrittsmöglichkeiten. Die Gleichung hat also überschaubar viele Variablen – es sollte möglich sein, das Problem in den Griff zu bekommen.

Die Wege, wie Schmuggelwaren in die Gefängnisse kommt, sind ebenfalls bekannt. Entweder werden Dinge über die Gefängnismauer geworfen oder in die Anstalt gebracht. Dabei ist alles möglich – von der netten Großmutter, die alles für ihren inhaftierten Enkel tut, bis zur seriösen Anwältin, die aufputschende Medikamente für den Mandanten dabeihat.

Möglichkeiten den Problemen Herr zu werden, gäbe es

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man nimmt Millionen in die Hand und sucht nach technisch verlässlichen Kontrolllösungen, oder man erhöht mit mehr Personal den Kontrolldruck in den Anstalten. In der Justizverwaltung hat man sich für einen Mittelweg entschieden: etwas mehr Technik und mehr Personal.

Für den Justizsenator ergibt sich daraus langfristig aber ein Dilemma. Denn Versuche, verbotene Dinge in Gefängnisse zu bekommen, werden nicht abnehmen. Steigt der Kontrolldruck aber tatsächlich, werden diese Versuche immer öfter entdeckt. Das wird aber auch die Statistik nach oben treiben. Was die einen dann als Beleg für die guten Kontrollen werten, ist für die anderen der Beweis für das löchrige System Gefängnis.

Wer mit verbotenen Dingen erwischt wird, muss bestraft werden

Daher sollte man neben der Debatte um Kontrollmöglichkeiten eine über Konsequenzen führen. Wer im Gefängnis mit verbotenen Dingen erwischt wird, muss bestraft werden. Warum? Justizanstalten sind nicht nur dazu da, Menschen wegzusperren, sondern auch, um Straftäter zu resozialisieren. Wer sich bemüht, bekommt Haftlockerungen. In Berlin war das im vergangenen Jahr immerhin 200.000 Mal der Fall.

Wenn sich nun aber Häftlinge ihr eigenes Wertesystem schaffen und sich manche ein bisschen mehr rausnehmen als andere, dann muss konsequent dazwischengegangen werden – sonst nützt all der Kontrolldruck, ob technisch oder personell, nichts.

Wer verbotene Gegenstände in den Flieger schmuggeln will und erwischt wird, bleibt zu Hause. Wer Getränke mit in den Club nimmt und erwischt wird, für den ist die Party vorbei. Es gibt keinen Grund, warum das in Gefängnissen anders sein sollte.

Mehr zum Thema:

Über Tausend Handys in Berliner Gefängnissen gefunden

Islamist soll aus JVA Kind zu Anschlag angestiftet haben

Libanesische Straftäter können leichter abgeschoben werden

Intensivtäter kehrt nach Freigang nicht ins Gefängnis zurück