Das Ergebnis des Tegel-Gutachtens war vollkommen erwartbar

So teuer wäre die Sanierung des Flughafens Tegel Bei einem Rundgang warnt Flughafenchef Lütke-Daldrup vor immensen Kosten, sollte TXL offen bleiben.

Dass das Gutachten nicht an der Schließung rüttelt, war klar, meint Gilbert Schomaker. Entscheidend ist, wer den Gutachter bestellt.

Berlin. Das Ergebnis war am Ende wenig überraschend: Der vom Senat bestellte "neutrale" Gutachter kommt zu dem Schluss, dass der Flughafen Tegel nicht geöffnet bleiben kann. Ein Flugbetrieb auch nach der Eröffnung des BER in Schönefeld sei nur möglich, wenn sich alle drei Gesellschafter, also Berlin, der Bund und Brandenburg, einig wären, die gemeinsame Landesplanung zu ändern. Aber diese Einigkeit gibt es nicht. Es gibt von Senatsseite ja noch nicht einmal ein Ansinnen, die gemeinsame Landesplanung zu ändern.

Und es folgt eine weitere Argumentation, die dem Senat in die Hände spielt: Der Gutachter, der frühere Bundesverwaltungsrichter Stefan Paetow, sagt ausdrücklich, dass die Gesellschafter für eine Offenhaltung von Tegel nachweisen müssten, dass die Kapazitäten des BER nicht ausreichen würden. Ansonsten sei eine Änderung der Landesplanung rechtswidrig, so der Jurist.

Warum der Fkughafenchef die Ausbaupläne für den BER vorantrieb, ist jetzt klar

Jetzt versteht man natürlich, wieso Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup in den vergangenen Monaten alles daran gesetzt hat, die Ausbaupläne des BER voranzutreiben, auch wenn allein die neuen Abfertigungsgebäude möglicherweise noch mal bis zu drei Milliarden Euro extra kosten.

Zusammengefasst könnte man also sagen: Der Senat hat bekommen, was er sich gewünscht hat. Egal, dass eine Mehrheit der Berliner beim Volksentscheid für eine Offenhaltung votiert hat. Dem Gutachter kann man keinen Vorwurf machen. Er hat seinen Auftrag erfüllt.

Hätte die FDP, die die Offenhaltung maßgeblich unterstützt und den Volksentscheid initiiert hatte, selbst einen Gutachter bestellt, hätte sie den Auftrag wahrscheinlich in einer entscheidenden Nuance anders formuliert. Nämlich: Lieber Jurist, finde einen Weg, wie man den Flughafen Tegel offen halten kann, bei gleichzeitig möglichst geringem Risiko für den BER. Vom Auftrag hängt eben häufig auch das Ergebnis eines Gutachtens ab.

