Berlin (dpa/tmn). Wohin mit all den Kerzenstummeln und -resten von Kranz, Baum und sonstiger Deko? Wegschmeißen ist eine Option - besser aber: neue Kerzen draus machen. So geht's.

Aus alten Kerzen, Stummeln und Wachsresten kann man ganz einfach neue Kerzen selbst machen, so die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) in ihrem „TrenntMagazin“. In sechs einfachen Schritten lassen sich so neue Kerzen für den eigenen Haushalt oder zum Verschenken machen.

Man braucht außer den Resten neue Dochte, eine leere Büchse, ein geeignetes leeres (Kerzen-)Glas, Zahnstocher oder Stäbchen sowie eventuell etwas Aromaöl.

1. Zuerst müssen die Kerzenreste zerkleinert werden, sodass auch ...

2. ... die Dochte komplett entfernt werden können.

3. Anschließend gibt man das Wachs in eine leere Konservendose.

4. Darin lässt es sich in einem heißen Wasserbad einschmelzen.

5. Platzieren Sie nun einen neuen Docht in der Mitte eines Glases und fixieren Sie ihn am Rand mit Zahnstochern oder Spießen.

6. Das geschmolzene Wachs ins Glas gießen und abkühlen lassen.

Extra-Tipp: Wer mag und es auch gerade zur Hand hat, gibt noch etwas ätherisches Duftöl dazu. Auch getrocknete Orangenscheiben, die vielleicht noch übrig sind, eignen sich zur Dekoration, so die BSR.

© dpa-infocom, dpa:240105-99-504205/2 (dpa)