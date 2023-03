Zeitschalter Wichtig: Bei der Zeitumstellung an die Heizung denken

Damit auch die Heizung sommerzeitgemäß hoch- und runterfährt, muss sie meist per Hand umgestellt werden.

Die Zeitumstellung am Wochenende betrifft auch die Heizung. Denn wird die Nachtabsenkung nicht an die Sommerzeit angepasst, wird es morgens eine Stunde zu spät warm in der Wohnung.