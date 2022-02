Aufräumen und Schotten dicht Unwetter zieht auf: So wird das Haus sturmsicher

Sturmschäden nach starken Windböen. Wer vorher lose Gegenstände sichert, kann viele Beschädigungen am Haus verhindern.

In Teilen Deutschlands drohen in den kommenden Tagen Unwetter und Sturmböen. So sind Sie, Ihr Zuhause und Garten für den Ernstfall gewappnet.