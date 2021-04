Im Frühling besser nicht nachts lüften

Im Frühling kann es tagsüber draußen schon richtig warm werden - wer die Raumwärme drinnen halten will, sollte am besten dann lüften.

Frische Luft trägt zu einem guten Raumklima bei. Allerdings sollte es durch das Lüften in Wohnräumen nicht kalt werden. Was sollten Bewohner also gerade im Frühling beachten?