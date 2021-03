Tagsüber ist es länger hell und öfter sonnig: Der Frühling lockt so manchen wieder zum Sporttreiben ins Freie. Wer vorher seine Schuhe auf Hochglanz bringen will, sollte einige Tipps beachten.

Die meisten Hersteller geben keine Garantie für einen Waschgang in der Maschine. Wenn überhaupt sollten Turnschuhe nur bei geringen Temperaturen in der Waschmaschine gereinigt werden.

Erst mal mit Lappen Turnschuhe nur bedingt in Maschine waschen

Frankfurt/Main. Sportschuhe bestehen meist aus mehreren Materialien, etwa Leder, Applikationen, Stoff, Strass, Metall. Oft sind diese durch Kleber verbunden. Die meisten Hersteller geben daher keine Garantie für einen Waschgang in der Maschine, teilt der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel mit.

Denn dabei könnten sich Nähte, Sohlen oder andere Teile des Schuhs lösen. Meist reicht ja auch eine einfache Reinigung: Schmutzige, staubige Turnschuhe kann man trocken abbürsten oder mit einem feuchten Tuch abwischen. Zusätzlich kann auch sogenanntes Schuhshampoo verwendet werden.

Wenn in die Waschmaschine, dann mit Handtuch

Doch manchmal müffeln die Latschen und sind sehr dreckig. Wer sie auf eigene Verantwortung dennoch in die Trommel geben will, sollte diese Tipps beachten: Alle losen Teile entfernen - also Schnürsenkel, Einlegesohlen, Schnallen, Sticker, raten die Experten.

Dann die Turnschuhe in ein Wäschenetz oder alten Kopfkissenbezug stecken. Der Waschgang sollte ausschließlich den Schuhen vorbehalten sein. Aber ein paar Handtücher können eine Unwucht in der Maschine verhindern und die Schuhe schützen, erklären die Experten.

Am besten ein Pflege- oder Feinwaschprogramm wählen - es sei denn, es gibt ein spezielles Turnschuhprogramm. Dann die Temperatur auf 30 Grad stellen und ein Flüssigwaschmittel für Feines dazugeben. Oder einen Hygienespüler verwenden, der geruchsbildende Keime reduziert.

Wichtig: Nasse Turnschuhe müssen gut trocknen - am besten mit Zeitungspapier ausstopfen und an die frische Luft stellen. Die Experten raten davon ab, die gewaschenen Schuhe auf der Heizung zu trocknen. Zu viel Hitze kann Form und Aussehen ungewollt verändern.

© dpa-infocom, dpa:210319-99-891791/3