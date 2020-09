Brauchen kleine Spülmaschinen weniger Waschmittel?

Spülmaschinen gibt es in verschiedenen Größen - Tabs aber nicht. Ist ein ganzes Tab für eine kleinere Spülmaschine also zu viel Reinigungsmittel?

Frankfurt/Main. Gängige Spülmaschinen sind 60 Zentimeter breit. Wer aber nicht so viel Platz in seiner Küche hat oder nicht so viel Spülmaschine braucht, kann auf ein kleineres Modell zurückgreifen. Diese sind dann meist 45 Zentimeter breit.

Im Gegensatz zu den Maschinen sind Tabs aber immer gleich groß. Kann man das Reinigungsmittel überdosieren?

Nein, erklärt das Forum Waschen. Große und kleinere Spülmaschinen unterscheiden sich im Wasserverbrauch nämlich nur unwesentlich. Reinigungstabs lasen sich somit also für alle Größen verwenden.

Als Alternative schlagen die Experten vor, Maschinengeschirrspülmittel in Pulverform zu verwenden: Das lässt sich ganz individuell dosieren.

