Wischen in S-Form ist rückenschonend

Bremervörde. Wer in falscher Haltung putzt, riskiert Rückenschmerzen. Daher empfiehlt die Aktion Gesunder Rücken , ausladende Bewegungen für Arme und Schultern zu vermeiden.

Während man für sie mehr Kraft braucht, sparen dagegen körpernahe Bewegungen Kraft ein und verhindern Muskel- und Gelenkschmerzen. Am effektivsten seien S-förmige Wischbewegungen, vor allem beim Bodenwischen und Staubsaugen.

Auch beim Tragen von schweren Gewichten gilt: Diese so nah wie möglich am Körper halten, um die Belastung gering zu halten. Man hebt Gegenstände am besten auf, indem man in die Knie geht und beim Wiederaufrichten den Rücken gerade hält.

Generell gilt: Ist die Wirbelsäule - egal, ob beim Tragen, Wischen, Fegen oder Saugen - rund statt gerade, wird sie ungünstig belastet.