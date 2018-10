Gute Gelegenheit An milden Herbsttagen die Heizung lackieren

Ein Heizkörper lässt sich nur lackieren, wenn er aus ist. Daher eignen sich für diese Aufgabe noch milde Tage im Herbst. Heimwerker planen am besten genügend Zeit ein. Denn der Lack wird am besten in zwei Schichten aufgetragen.