Manche Frisuren gelingen nur mit viel Stylingmittel für extra viel Halt. Für diese Styles werden Styling-Glue und Co. verwendet.

Igel-Looks lassen sich etwa mit Styling-Glue fixieren. Dafür eine kleine Menge in den Handflächen verreiben und in das trockene oder handtuchtrockene Haar einarbeiten.

Kleber, Gummi und Festiger Halt fürs Haar: So gelingen Igelfrisur und Co.

Berlin (dpa/tmn). Haarspray kennen wohl die meisten. Doch «Glue» (englisch «Kleber») oder «Gum» (englisch «Kaugummi») fürs Haar? Das klingt erstmal nicht gut für die Frisur. Hinter den Bezeichnung verbergen sich aber Hilfsmittel für ausgefallene Haar-Stylings.

Styling-Glue, der Name lässt es erahnen, hat etwa tatsächlich eine starke Kleber-Konsistenz. Das Gel eignet sich laut Haut.de für kurzes bis mittellanges Haar. Es kann beispielsweise genutzt werden, um Igel-Looks zu formen, also Frisuren, bei denen die Haarsträhnen wie Stacheln vom Kopf abstehen sollen.

Fürs Styling wird eine kleine Menge in den Handflächen verrieben und in das trockene oder handtuchtrockene Haar eingearbeitet. Vom Namen darf man sich dabei nicht in die Irre führen lassen. Im Gegensatz zu wirklichem Kleber lässt sich Styling-Glue fürs Haar auch leicht wieder auswaschen.

Styling-Gum für flexiblen Halt

Manche Haarstile brauchen extrem starken bei gleichzeitig flexibel formbarem Haar, kann Styling-Gum helfen. Die Emulsionen auf Basis von Fettalkoholen, Wachsen, Emulgatoren und festigenden Polymeren werden ins feuchte oder trockene Haar eingearbeitet. Anschließend die Frisur in die gewünschte Form bringen und föhnen oder an der Luft trocknen lassen.

Haarfestiger helfen auch bei fliegenden Haaren

Für «fast unzerstörbaren Halt», sorgt laut Haut.de Acryl-Haargel mit glättenden Inhaltsstoffen wie Pro-Vitamin B5. Fürs Styling das Gel partienweise mit den Fingern ins trockene Haar einarbeiten. Für Föhnfrisuren ist das Acryl-Gel allerdings nicht geeignet.

Hier können Haarfestiger für einen besseren Halt sorgen. Sie sind als Schaumfestiger oder als Flüssig- oder Sprühlotionen zu haben und werden ins feuchte Haar gegeben. Sie verhindern auch, dass das Haar durch elektrostatische Aufladung «fliegt».

