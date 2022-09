Ein hellgrüner Hosenanzug bei Fendi oder ein Oversized-Blouson bei Diesel: Zum Auftakt zeigen Designer bei der Mailänder Modewoche farbenfrohe Fashion in gefühlt dunklen Zeiten.

Mit seiner eigenwilligen Streetwear bleibt sich Diesel in Mailand selbst treu.

Fendi setzt seine Frühjahr-Sommer-Kollektion 2023 mit einem Knallgrün in Szene.

Glanzgrün und floral Ein Hauch Lagerfeld: So präsentiert sich Fendi in Mailand

Mailand. Glänzender Auftakt der Mailänder Fashion Week. Mit ganz viel Satin und metallisch schimmernden Oberflächen geht das römische Luxus-Label Fendi in die Saison Frühjahr/Sommer 2023. Die Show am Mittwochnachmittag war der erste Höhepunkt in Mailand bei der Modewoche.

Zu sehen waren in der Basis einer neutralen Farbpalette rund um Braun- und Grautöne auch leuchtende Farben, angeführt etwa von einem Giftgrün. Seit zwei Jahren verantwortet Kim Jones (49) Fendis Damenkollektion. Er folgte auf Karl Lagerfeld, der diese Funktion 54 Jahre lang bis zu seinem Tod im Februar 2019 innehatte.

Florales Muster von Lagerfeld neu interpretiert

«Ich schaue mir an, was Karl gemacht hat und überlege dann, wie ich es weiterentwickeln kann - sowohl optisch als auch in der handwerklichen Umsetzung», erklärt der britische Designer im Pressetext zur Kollektion seinen Ansatz. Für die jetzige Show habe er sich mit Lagerfelds Arbeiten zwischen 1996 und 2002 beschäftigt und zum Beispiel ein florales Muster aus jener Zeit neu interpretiert.

Jones zeigte oft schlichte Grundformen, in die er raffinierte und überraschende Details einstreute: Schlitze, Aussparungen, Gurte, Wickeleffekte, Lagen, asymmetrische Träger. Immer wieder spielt er auch mit Matt-Glanz-Effekten, etwa auf einem hellgrünen Hosenanzug oder wenn er in die Satin-Elemente hautenge, gerippte Oberteile aus Kaschmir integriert.

Foto: Antonio Calanni/AP/dpa

Diesel kommt mit Glamour und Sexyness

Bereits am Mittwochvormittag präsentierte sich das Denim-Label Diesel mit einem Mix aus Streetstyle, Glamour und Sexyness. Gezeigt wurde sowohl die Frauen- als auch die Männerkollektion. Schwarzes Camouflage trifft hier auf knallige Blütenmuster, Baggy-Hosen mit aufgesetzten Taschen zeigen sich neben ultrakurzen Minis, Oversized-Blousons neben fast bodenlangen Mänteln.

Etwa 210 Veranstaltungen umfasst das Programm der Mailänder Fashion Week bis einschließlich Montag, darunter mehr als 60 große Shows. Dabei sind alle großen Namen der italienischen Mode. So zeigen in den kommenden Tagen unter anderem Versace, Prada, Gucci und Giorgio Armani ihre neuesten Damenkollektionen.

