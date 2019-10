Materialien und Muster mischen die Mode auf

Bunt, rund, griffig oder geschmeidig: Die aktuelle Mode ist vielfältig und lässt so gut wie alles zu. Erlaubt ist, was gefällt.

Köln. Einfach alles mischen - könnte das Motto der aktuellen Mode für Frauen und Männer lauten. So erklärt das Deutsche Mode-Institut in seinen Trendbericht zum Beispiel, dass Leoparden- und Blumenmuster mit Karo kombiniert vielen Looks ihre Strenge nehmen.

Auch bei den Materialien ist die Kombination in Mode - vor allem im Zwiebellook. "Im Layering treffen feinstes Kaschmir und edler Flanell auf Seide, Popeline und Satin", so das Mode-Institut. Vor allem aber präge "der Kontrast aus wolligem Strick und glatten, fließenden Oberflächen" die Saison.